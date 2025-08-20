۱۷ موکب خادمیاری مازندران در مشهد مقدس برپا شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد اسماعیل امامزاده» امروز چهارشنبه، 29 مرداد 1404 در گفت‌وگویی از برپایی ۴۰ موکب این استان در مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۱۷ موکب متعلق به شبکه خادمیاری و مابقی توسط مردم دایر شده است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران افزود: همچنین در استان مازندران ۶۰ موکب فعال است و پیش‌بینی می‌شود به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) بیش از ۵۰ هزار پرس غذا میان زائران و عزاداران توزیع شود.

وی‌گفت: ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده حدود ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

امام‌زاده با بیان اینکه خادمیاری مازندران طی ۴۰ ماه گذشته به‌طور مستمر در مشهد مقدس خدمت‌رسانی کرده است، گفت: در روز شهادت امام رضا (ع) خادمیاران در شهرهای مختلف استان نیز دسته روی خواهند داشت.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴