به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ثبت‌نام آزمون اختصاصی مقطع دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ویژه طلاب برای سال ۱۴۰۴ در رشته های تفسیر تطبیقی و علوم قرآن و حدیث، آغاز شد.

متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به سایت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و مطالعه دفترچه راهنما، مراحل ثبت‌نام را انجام دهند. دفترچه راهنما شامل اطلاعات لازم در خصوص شرایط، مواد امتحانی و نحوه ارزیابی می‌باشد.

حضور طلاب در این آزمون می‌تواند فرصتی مناسب برای ادامه تحصیل و پیشرفت علمی ایشان باشد. لذا از همه علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا در این آزمون شرکت نمایند.

