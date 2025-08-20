عراقچی: طالبان حقوق شیعیان افغانستان را رعایت نکرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبهای که روز چهارشنبه (با ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران) منتشر شد، از عملکرد طالبان در قبال مسائل کلیدی افغانستان انتقاد کرد.
او گفت ایران بهرغم همکاری نزدیک با این گروه برای تأمین منافع ملی خود، هنوز با بهرسمیتشناختن حکومت طالبان فاصله دارد.
عراقچی با اشاره به چالشهای متعدد میان ایران و افغانستان از جمله مهاجرین، مواد مخدر، تروریسم، امنیت مرزها، تجارت، مسئله آب، زبان فارسی و بهویژه امنیت شیعیان، گفت: «ما نمیتوانیم به این مسائل بیتوجه باشیم.»
وزیر خارجه ایران تصریح کرد که طالبان در برخی حوزهها اقداماتی داشته، اما در بسیاری زمینهها کوتاهی کرده است.
او گفت: «امنیت شیعیان برقرار بوده، اما در چند سال گذشته حقوقشان رعایت نشده است.»
همچنین باید گفته شود، طالبان پس از بازگشت به قدرت، قانون احوال شخصیه اهل تشیع را از رسمیت انداخت و تمام کتابهای فقه جعفری را از دانشگاهها، مدارس و کتابخانههای دولتی جمعآوری کرد.
این گروه تأکید کرده است که قوانین افغانستان باید بر اساس فقه حنفی اجرا شود.
در بخش دیگری از مصاحبه، عراقچی به موضوع حقآبه ایران از رود هیرمند اشاره کرد و گفت وضعیت رعایت حقآبه «بهتر شده، اما هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است.»
او همچنین تأکید کرد که مشکلات بانکی ایرانیها در افغانستان همچنان حل نشده است.
وزیر خارجه ایران همچنین از توافق با طالبان درباره بازگشت مهاجرین خبر داد و گفت: «یک میلیون مهاجر به افغانستان بازگردانده شدهاند، بدون اینکه بحرانی در روابط دو طرف ایجاد شود.»
این در حالی است که شرایط در روزهای اولیه و قبل از ورود نیروهای مردمی افغانستان و ایران بشدت سخت و دشوار بود.
