آغاز اجرای طرح امنیتی ویژه سالروز رحلت پیامبر (ص) در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق امروز (پنجشنبه) از آغاز اجرای طرح ویژه سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) در شهر مقدس نجف اشرف خبر داد و اعلام کرد که این طرح شامل اقدامات پیشگیرانه و عملیات استباقی در صحرای بادیه نجف و کمربندهای امنیتی اطراف شهر است.

سرتیپ «مقداد میری» مدیر روابط و اطلاع‌رسانی وزارت کشور عراق در یک نشست خبری گفت: نجف اشرف در جریان زیارت اربعین، یکی از منظم‌ترین و امن‌ترین محورها بود که هم در حوزه خدمات و هم در حوزه امنیت کمترین حوادث را به خود اختصاص داد.

او افزود: اوضاع امنیتی و اجتماعی نجف اشرف پایدار و آرام است و هرگونه فضاسازی رسانه‌ای درباره ناامنی صحت ندارد. میزان جرایم جنایی در این استان نجف پایین است و طبق دستور وزیر کشور، شهر به چندین بخش امنیتی تقسیم شده است.

میری توضیح داد که طرح ویژه سالروز رحلت پیامبر (ص) به عنوان ادامه‌ای از طرح امنیتی زیارت اربعین اجرا می‌شود و همه واحدهای امنیتی، لجستیکی و ضد شایعات در آن مشارکت دارند.

وی تأکید کرد: برای مدیریت بازگشت زائران، برنامه‌ای ویژه بازگشت و طرح کامل ترافیکی در نظر گرفته شده و تمامی امکانات وزارت کشور عراق در خدمت اجرای این برنامه قرار دارد.

به گفته او، بخش نخست این طرح از شش ماه پیش آغاز شده و شامل عملیات پیشگیرانه در صحرای بادیه نجف و ایجاد حلقه‌های امنیتی پیرامونی است.

