به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق امروز جمعه اعلام کرد که اقدامات امنیتی شدیدی را علیه گروههای انحرافی در این کشور آغاز کرده است.
سرتیپ «مقداد میری» مدیر روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت کشور عراق در گفتوگو با خبرگزاری رسمی که توسط شبکه السومریه نیوز منتشر شد، گفت: وزارت کشور گامهای مهمی در زمینه مبارزه با گروههای انحرافی برداشته و چندین نهاد، بهویژه نهادهای اطلاعاتی، برای پیگیری این موضوع مأمور شدهاند.
او افزود: این پرونده با جدیت دنبال میشود و سران برخی از این گروهها بازداشت شدهاند. عملیات تعقیب سایر اعضا همچنان ادامه دارد.
میری همچنین تأکید کرد که پدیدههای انحرافی کاهش یافتهاند، اما تلاشها برای مقابله با آنها همچنان با جدیت چه از سوی وزارت کشور، چه امنیت ملی، اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی عراق ادامه دارد.
او توضیح داد: این گروهها هدفشان تخریب بنیانهای جامعه است و در همین راستا تلاش میکنند فضای منفی ایجاد کنند.
میری در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی عراق در تمامی بخشها به وارد کردن ضربات سنگین به این گروهها ادامه خواهند داد و آنها را در هر نقطهای که باشند، تعقیب خواهند کرد.
