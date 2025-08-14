وزیر کشور عراق: طرح امنیتی زیارت اربعین در آستانه موفقیت کامل است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق اعلام کرد که طرح امنیتی و خدماتی ویژه زیارت اربعین امام حسین (ع) در سال جاری رو به موفقیت کامل است.
الشمری در یک نشست خبری تأکید کرد این طرح که بزرگترین در تاریخ عراق توصیف میشود، هیچگونه رخنه امنیتی قابلذکری نداشته و این امر نشاندهنده آمادگی بالا و انضباط حرفهای نیروهای مأمور اجرای آن است.
او افزود: عراق بار دیگر توانایی خود را در مدیریت بزرگترین تجمعات انسانی جهان ثابت کرده و تاکنون بیش از ۴ میلیون زائر عرب و خارجی علاوه بر میلیونها عراقی، به کشور وارد شدهاند.
به گفته وزیر کشور عراق در اجرای این طرح ۵۲ هزار و ۷۷۸ افسر، نیرو و کارمند مشارکت داشتند، ۹۳ محور تأمین شد، ۱۱۰ مقر بازرسی ایجاد و ۶۹ مورد اطلاعات امنیتی پیگیری و خنثی شد.
الشمری در تماس با محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق اعلام کرد که طرح امنیتی امسال با موفقیت با تمامی چالشهایی که قصد برهمزدن امنیت زیارت و زائران را داشتند مقابله کرده و هوشیاری نیروهای امنیتی مانع وقوع هرگونه حادثه شد.
وی افزود: انعطافپذیری، بهویژه در بخش ترافیکی، از ویژگیهای بارز طرح امسال بود؛ بهطوری که هیچ مسدودسازی در مسیرها انجام نشد و رادارهایی در جادههای بینالمللی نصب شد. این اقدامات همراه با تقویت منابع انسانی، کاهش ۲۶ درصدی حوادث رانندگی، ۵۵ درصدی تلفات و ۳۶ درصدی مجروحان را به دنبال داشت.
وزیر کشور عراق: همچنین به موفقیت در سازماندهی روند بازگشت زائران اربعین حسینی با وجود فشار شدید بر گذرگاههای مرزی اشاره کرد و گفت که با وجود ورود حجم عظیمی از زائران در مدت کوتاه، بازگشتها بهصورت ایمن انجام شد.
او تأکید کرد که طرح امنیتی از مظاهر مسلحانه و نظامیسازی شهرها پرهیز کرد و مرکز شهر کربلا به منطقهای عاری از سلاح تبدیل شد که این امر بازتاب مثبتی بر تصویر ثبات امنیتی کشور عراق داشت.
الشمری گفت که برای جلوگیری از خستگی نیروها، مأموریتها به سه شیفت تقسیم شد و هر یگان امنیتی زمان استراحت کافی دریافت کرد.
وی ادامه داد: در حوزه رسانهای نیز، وزارت کشور عراق با ایجاد فضای آرام و مثبت، تلاشها برای برهمزدن فضای زیارت را ناکام گذاشت و با اجرای یک طرح رسانهای دقیق توانست شایعات را بهطور حرفهای مدیریت و خنثی کند.
او در پایان اشاره کرد که شمار زائران در شهر کربلا بسیار زیاد بود و موکبها در استانهای نجف و بابل جمعآوری شدند.
