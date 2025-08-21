  1. صفحه اصلی
بازگشایی جاده‌ی مسدودشده سفیدکوه بهسود افغانستان با حمایت آیت‌الله محمد یعقوبی

۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۲
بازگشایی جاده‌ی مسدودشده سفیدکوه بهسود افغانستان با حمایت آیت‌الله محمد یعقوبی

به همت مردم منطقه و با پشتیبانی مالی نمایندگی آیت‌الله محمد یعقوبی در افغانستان، جاده‌ی کوهستانی کمرک قوم دهقان در سفیدکوه ـ که به دلیل رانش کوه مسدود شده بود ـ بازگشایی شد و بار دیگر راه ارتباطی میان شهر بهسود افغانستان استان‌های غربی برقرار گردید.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از تازه‌ترین اقدامات نمایندگی آیت‌الله محمد یعقوبی در افغانستان، کمک به بازگشایی مسیر مهم کوهستانی در منطقه سفیدکوه می‌باشد.

این جاده که شهرهای وردک و بهسود را به شهرهای غربی جرگی و برجگی افغانستان می‌سازد، به‌طور کامل بر اثر رانش کوه و انباشت خاک و سنگ مسدود شده بود و رفت‌وآمد مردم منطقه را برای مدت‌ها دشوار ساخته بود.

به‌برکت تلاش‌های مردم محل، همکاری گسترده‌ی آنان و پشتیبانی مالی سخاوتمندانه‌ی آیت‌الله محمدیعقوبی، موانع موجود برطرف گردید و راه دوباره باز شد.

بازگشایی این مسیر حیاتی، موجب شد ارتباط میان روستاهای منطقه از سر گرفته شود و دسترسی مردم به نیازهای روزمره‌ی زندگی تسهیل گردد.

ساکنان محلی این مناطق با ابراز نهایت سپاس و قدردانی، ایشان را به‌عنوان پشتیبان همیشگی و حامی پروژه‌های خدماتی یاد کرده و حمایت‌های ایشان را مایه دلگرمی و امید برای جامعه دانستند.

