به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از تازه‌ترین اقدامات نمایندگی آیت‌الله محمد یعقوبی در افغانستان، کمک به بازگشایی مسیر مهم کوهستانی در منطقه سفیدکوه می‌باشد.

این جاده که شهرهای وردک و بهسود را به شهرهای غربی جرگی و برجگی افغانستان می‌سازد، به‌طور کامل بر اثر رانش کوه و انباشت خاک و سنگ مسدود شده بود و رفت‌وآمد مردم منطقه را برای مدت‌ها دشوار ساخته بود.

به‌برکت تلاش‌های مردم محل، همکاری گسترده‌ی آنان و پشتیبانی مالی سخاوتمندانه‌ی آیت‌الله محمدیعقوبی، موانع موجود برطرف گردید و راه دوباره باز شد.

بازگشایی این مسیر حیاتی، موجب شد ارتباط میان روستاهای منطقه از سر گرفته شود و دسترسی مردم به نیازهای روزمره‌ی زندگی تسهیل گردد.

ساکنان محلی این مناطق با ابراز نهایت سپاس و قدردانی، ایشان را به‌عنوان پشتیبان همیشگی و حامی پروژه‌های خدماتی یاد کرده و حمایت‌های ایشان را مایه دلگرمی و امید برای جامعه دانستند.

