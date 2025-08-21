به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از پخش سریال «معاویه» (به نویسندگی گروهی از نویسندگان و کارگردانی احمد مدحت) در ماه رمضان گذشته، «ترکی آلالشیخ» رئیس هیئت سرگرمی عربستان سعودی از آغاز آمادهسازی برای یک سریال تاریخی جدید درباره زندگی خلیفه اموی عبدالملک بن مروان خبر داد.
او با انتشار تصویری از دیدار خود با «آلن تیلور» کارگردان آمریکایی نوشت: «جلسه مهمی با آلن تیلور درباره سریال ابو الملوک عبدالملک بن مروان برگزار کردیم. به شما وعده یک تولید جهانی را میدهیم». آلالشیخ جزئیاتی از زمان یا نحوه پخش این پروژه ارائه نکرد و تنها به معرفی آن بسنده کرد.
ادامهای بر «معاویه»؛ طرحی سالانه برای بازخوانی تاریخ اسلام
این پروژه در واقع ادامهای بر سریال «معاویه» است که شبکه MBC در رمضان گذشته آن را روی آنتن برد. به نظر میرسد شبکه سعودی قصد دارد استراتژی سالانهای را پیش گیرد که در آن هر رمضان یک سریال تاریخی تازه پخش شود. با وجود تبلیغات گسترده، سریال معاویه نتوانست به موفقیت کامل برسد و با انتقادات و تمسخر گسترده در شبکههای اجتماعی به دلیل آنچه اشتباهات تاریخی و تحریف واقعیتها خوانده شد، روبهرو گردید.
تصویربرداری در عربستان؛ روایتی از خلیفهای بحثبرانگیز
پیشبینی میشود که بخش عمده تصویربرداری سریال عبدالملک بن مروان در عربستان انجام شود. این اثر به بررسی زندگی یکی از چهرههای بحثبرانگیز تاریخ اسلام میپردازد که در مدینه متولد شد و بعدها در کشورهای مختلف عربی نقشآفرینی کرد.
«عبدالملک بن مروان» دومین بنیانگذار دولت اموی پس از معاویه بن ابیسفیان است که در دورهای حساس و پرآشوب به خلافت رسید؛ زمانی که شکافها و فتنههای داخلی، حکومت اموی را تهدید میکرد.
بر اساس برخی گزارشها، شبکه سعودی پس از تحولات سیاسی سوریه و سقوط حکومت بشار اسد و به قدرت رسیدن ابومحمد جولانی، برای بازسازی تاریخ امویان و روایت زندگی عبدالملک بن مروان جسورتر شده است.
