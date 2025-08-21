به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مازیار جمشیدی، مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور، با اشاره به شرایط مصرف برق در کشور اظهار داشت: «با ورود سامانه جدید گرمایی، مصرف برق در روزهای پایانی مرداد و اوایل شهریور به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.»

او ادامه داد: «متأسفانه خشکسالی باعث کاهش شدید ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی شده و بخش عمده‌ای از تولید این نیروگاه‌ها از مدار خارج شده است. به‌ویژه نیروگاه‌های کارون ۳ و ۴ که به دلیل کاهش ذخایر آبی، عملاً توان تولید برق ندارند.»

جمشیدی تاکید کرد: «ادامه پایداری شبکه برق در چنین شرایطی فقط با همکاری مردم امکان‌پذیر است. بنابراین از تمامی مشترکان، به‌خصوص مصرف‌کنندگان بزرگ، درخواست می‌کنیم تا پایان شهریور با مدیریت مصرف و خودداری از استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، به صنعت برق کمک کنند.»

..............................

پایان پیام/