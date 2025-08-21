به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی، مدیر حوزه علمیه استان فارس، در آیین تجلیل از دانش‌آموختگان مجتمع عالی بین‌الملل حوزه علمیه فارس، با اشاره به میراث گران‌سنگ علمای گذشته، اظهار داشت: روحیه بلند همت و تلاش بی‌وقفه از علمای سلف به ما حوزویان منتقل شده و این سرمایه معنوی باید با امید و انگیزه در مسیر رشد و تعالی حوزه به کار گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزشی حوزه، افزود: اگر خواهان تحولات بنیادین در حوزه هستیم، باید با جدیت و گستردگی در مسیر تعلیم و تعلم گام برداریم و از ظرفیت‌های الهی در وجود خود برای ارتقای جایگاه حوزه بهره ببریم.

حجت الاسلام والمسلمین محمودی در ادامه با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم، گفت: این بیانیه، افق‌های چند دهه آینده حوزه را ترسیم کرده و طبق اطلاعات موجود، رهبر انقلاب زمان قابل توجهی را صرف تدوین این منشور راهبردی کرده‌اند.

وی با اشاره به بخش آغازین بیانیه، خاطرنشان کرد: مبارزه با استعمار یکی از رسالت‌های بنیادین حوزه‌های علمیه است و رهبر انقلاب نیز بر هویت تاریخی حوزه در این زمینه تأکید کرده‌اند. امروز وظیفه ماست که این هویت را بازخوانی کرده و به‌درستی معرفی کنیم.

این استاد حوزه علمیه با مرور نقش تاریخی حوزه در مقابله با استعمار، تصریح کرد: حوزه‌های علمیه همواره در برابر سلطه استعمارگران ایستاده‌اند، چرا که هویت جوامع تحت استعمار در معرض تهدید قرار دارد و حوزه‌ها برای حفظ این هویت، مبارزه‌ای تاریخی را رقم زده‌اند.

مدیر حوزه علمیه فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش فعال مبلغین و روحانیون حوزه علمیه فارس در ارتقای انسجام ملی و بصیرت‌افزایی در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: نخست‌وزیر کودک‌کش رژیم صهیونیستی به‌صراحت تهدید کرده بود که نیروهایش به خیابان‌های ایران خواهند رسید، اما وحدت و حضور مردم ایران این خیال باطل را نقش بر آب کرد.

مدیر حوزه علمیه فارس در پایان تأکید کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، مبلغین حوزه علمیه فارس با ورود به میدان، نقش مؤثری در تقویت وحدت ملی ایفا کردند و با روشنگری نسبت به ابعاد این نبرد الهی، مردم را برای مقابله با تهدیدات آماده ساختند.

