بیش از ۱۱۰ هزار خدمت درمانی به زائران اربعین

سرهنگ پاسدار حسین صمصام، مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی فارس، از بازگشت ۳۰۰ نفر جهادگر سلامت از رزمایش عظیم اربعین حسینی با ارائه بیش از ۱۱۰ هزار خدمت بهداشتی درمانی به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) خبر داد و اظهارداشت: خدمات خالصانه جهادگران سلامت در کنگره عظیم اربعین حسینی ثبت و در تاریخ ماندگار شد، و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس با راه اندازی ۱۱ درمانگاه جهادی شبانه روزی در طریق الحسین (ع) و در جوار حضرت سیدالشهدا (ع)، بیش از ۱۱۰ هزار خدمت ارایه کردند.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی فارس، مهم‌ترین خدمات ارائه شده را شامل ویزیت پزشکان متخصص و عمومی، خدمات دندان پزشکی، توزیع دارو، تزریقات و سرم تراپی، پانسمان، سنجش فشارخون، قند خون و نوار قلب عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت کنگره عظیم اربعین، ارتقای سلامت معنوی به عنوان یکی از مسایل ضروری دنیای امروز را از دستاوردهای این سفر پر رمز و راز برشمرد و گفت: جهادگران شرکت کننده در این آئین، با این اندوخته معنوی و در کمال آرامش روحی به عرصه خدمت در مراکز درمانی باز می‌گردند و این تاثیرگذاری همواره در رفتار و عملکرد آنها قابل مشاهده و باعث گسترش فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در جامعه می‌شود.

به گفته صمصام، ۳۰۰ جهادگر سلامت استان فارس، در این ایام، توفیق حضور در یک کارگاه آموزشی عملی در مکتب اهل بیت (ع) را یافتند و اکنون به عنوان سفیران حضرت زینب (س)، ابعاد مختلف این آئین معنوی را در جامعه تبیین می‌کنند.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی فارس تصریح کرد: شرکت کنندگان در این آیین معنوی، با وجود دشواری هایی، چون گرمای هوا، به صورت شبانه روزی و با جانفشانی، تلاش خود را برای سلامتی و آرامش زائران حسینی به کار بستند و اینک با اندوخته معنوی که کسب کرده‌اند آمادگی خود را برای تداوم اینگونه برنامه‌ها با برپایی درمانگاه‌های جهادی در مناطق کم برخوردار استان و خدمت به اقشار کم درآمد به کار می‌بندند.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان فارس همچنین از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فرمانده سپاه فجر، مدیر کل راهداری استان فارس و خیرین و همه جهادگران سلامت که با ایثارگری و فداکاری خود سلامتی را به زائران هدیه کردند، تقدیر کرد.

