پنج راهبرد پیشنهادی دبیر جامعه روحانیت شیراز برای آینده سازمان تبلیغات اسلامی فارس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز طی یادداشتی بهمناسبت تحولات مدیریتی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس نوشت؛ همزمان با تغییر مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس و جایگزینی حجتالاسلام والمسلمین ولدان به عنوان مدیرکل جدید و قدردانی از خدمات ارزشمند، خالصانه و عالمانه حضرت حجتالاسلام والمسلمین قانع، فرصتی فراهم است تا جایگاه، مأموریت و مسئولیتهای خطیر این نهاد مهم فرهنگی بازخوانی و بازتعریف شود.
در ابتدا مسئولیت جدید را به جناب حجتالاسلاموالمسلمین ولدان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق دارم و دلیل نگارش این یادداشت را اهمیت جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی و تقویت محوریت این نهاد مهم حوزوی میدانم تا مخاطبان متوجه شوند که تغییر در سازمان تبلیغات اسلامی یک جابهجایی ساده اداری نیست؛ بلکه باید تحولی در یکی از خطوط مقدم فرهنگی و دفاع از هویت، ارزشها و امنیت فکری استان فارس باشد.
جایگاه راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی، بنا بر شرح وظایف قانونی خود، مسئولیت اصلی حفظ، ترویج و پاسداری از گفتمان انقلاب اسلامی ایران را عهدهدار است و تبیین ارزشهای دینی، گسترش فرهنگ قرآنی، پشتیبانی از مساجد و هیئتها، ساماندهی تشکلهای دینی، و مقابله با جنگ نرم تنها بخشی از رسالت این سازمان است.
این نهاد، صرفاً یک دستگاه اجرایی و وابسته نیست، بلکه مسئول طراحی و صیانت از قالب فکری و معنوی جامعه محسوب میشود.
در زمانهای که ایران اسلامی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را با یکی از پیچیدهترین و هدفمندترین ساختارهای تروریستی و ضد بشری جهان و به عنوان دشمن شماره یک میهن اسلامی پشت سر گذاشته، باید اولویتهای سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با وضعیت فعلی دچار تحول و بازسازی شود و پیادهسازی تجربیات حاصل از این جنگ از مهمترین برنامههای این سازمان باشد.
جنگ ۱۲ روزه اخیر به عنوان یک جنگ ترکیبی به ما آموخت که میدان اصلی «نبرد روایتها» است و برای موفقیت در این میدان باید برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از ظرفیتهای استان صورت گیرد تا دستاوردهای نظام و نظامیان در هیاهوی رسانهای دشمن پایمال نشود.
در شرایطی که دشمنان ایران اسلامی با تمام توان و بهوسیله شبکههای رسانهای، محتوایی و روانی، میکوشند هویت اسلامی و ایرانی نسل جوان را مخدوش کنند و آنها را از ریشههای معنوی خود جدا سازند، این سازمان تبلیغات اسلامی است که باید همچون قلعهای مستحکم، با ابزارهای نوین و محتوای اصیل، از جبهه فرهنگی و دینی کشور حراست کند.
نگاه رهبر معظم انقلاب؛ استفاده از زبان روز در تبلیغ
عنایت مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نسبت به وجود و کارکرد این سازمان بیانگر وجود تفاوت در جنس و ماهیت این نهاد است و معظمله بارها تبلیغات اسلامی را یک جهاد فرهنگی فعال و مهم دانستهاند و فرمودهاند: «تبلیغات اسلامی باید مردم را به یاد خدا و ارزشهای اسلامی بیاورد و آنان را به حرکت و جهاد فرهنگی فراخواند.»
ایشان همچنین هشدار دادهاند که: «اگر تبلیغات اسلامی ضعیف شود، انقلاب اسلامی تهدید میشود.»
ایشان سخن گفتن با «زبان زمانه» را عنصر مهم تبلیغ میدانند و از تکرار روشهای کهنه و شیوههای منقضی شده حذر دادهاند که این بدان معنی است که بهکارگیری رسانههای نوین، انیمیشن، محتوای صوتی، ویدئوهای کوتاه، هوش مصنوعی و هر ابزار مشروع و مدرنی که بتواند پیام دین و انقلاب را به نسل امروز برساند باید از سوی مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
پنج راهبرد پیشنهادی برای آینده سازمان تبلیغات اسلامی
متناسب با مأموریتهای سازمان و شرایط فرهنگی استان فارس چهار محور راهبردی برای آیندهی این سازمان پیشنهاد میشود:
۱. شناسایی، جذب و ساماندهی روحانیون جوان، فعال و به روز، هنرمندان متعهد و متخصصان رسانه برای فعالیت در زمینهی مأموریتهای سازمان تبلیغات. در واقع بهرهگیری از نیروی انسانی کارآمد باید مهمترین راهبرد سازمان باشد.
۲. برنامهریزی برای حضور مؤثر و حرفهای در فضای مجازی، و تولید محتوای روزانه در همه سکوها، با هدف مقابله با تحریف و تهاجم فرهنگی.
۳. تقویت شبکه تبلیغ روحانیون در سراسر استان و تقویت مساجد، هیئات مذهبی، کانونها و مراکز قرآنی از طریق آموزشهای روز و مدرن و تأمین تجهیزات ضروری.
۴. تمرکز بر مسائل هویتی و اولویتدار جامعه با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف فرهنگی تبلیغی استان در جنگ ۱۲ روزه.
۵. فعالسازی ظرفیت کمنظیر سازمان در جهت ایفای نقش خود به عنوان محور هدفگذاری فرهنگی استان با بهرهگیری از توان روحانیون، کانونها، مداحان، هیئتها و جوانان.
توصیههایی صمیمانه به مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی استان
این برادر عزیز بهتر از هر کسی میدانند که پذیرش مسئولیت در سازمان تبلیغات اسلامی صرفاً یک مدیریت سازمانی نیست و در حقیقت این دستگاه نقش روح برای کالبد نظام را بازی میکند؛ در نتیجه توصیه اینجانب این است که این نهاد همچون دوران جناب آقای قانع باید بیش از گذشته از قالبهای اداری خارج شده و به جریانی پویا، خلاق و میداندار در عرصه فرهنگ تبدیل شود.
تعامل با روحانیون نخبه، بهرهگیری از ظرفیت جوانان، پرهیز از محافظهکاری و ورود شجاعانه به میدان جهاد فرهنگی و نبرد روایتها، از ضرورتهای این مسیر است.
سخن پایانی
فارس با پیشینهای درخشان در فرهنگ، ادب و دینباوری، به عنوان سومین حرم اهل بیت علیهم السلام و دیار دین، هنر و حماسه، میتواند و باید الگوی فرهنگی و تبلیغی در کشور باشد.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی) فرمودند: «تبلیغات اسلامی، سنگر مستحکم انقلاب است.» از این رو در دوره مدیریتی جدید این سازمان باید جدیتر از همیشه، همه روحانیون، فعالان فرهنگی، رسانهها و نهادهای انقلابی، سازمان تبلیغات اسلامی استان را در ایفای این رسالتهای خطیر خود یاری کنند و این سازمان را خانه، محور و پایگاه تحول فرهنگی و تبلیغی استان بدانند.
