به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، مسئول جنبش انصارالله یمن، در سخنرانی امروز (پنج‌شنبه) با ابراز تأثر و انزجار از سکوت و بی‌عملی گسترده در جهان اسلام نسبت به آنچه «جنایات رژیم صهیونیستی در غزه» خواند، از حکومت‌های منطقه‌ای به‌ویژه سعودی و مصری به‌نظرداشت‌هایش درباره حمایت یا همکاری با تل‌آویو انتقاد کرد و قرارداد گازی مصر با اسرائیل را «فاجعه» توصیف نمود.

سید عبدالملک الحوثی در آغاز سخنان خود «کوتاهی» و «بی‌عملی» جامعه بیش از دو میلیارد مسلمان را در برابر حوادث غزه محکوم کرد و گفت این سکوت و عدم مقابله «رفتاری شرم‌آور و ننگین» است که تبعات منفی برای سایر کشورهای اسلامی نیز به همراه دارد.

مسئول انصارالله با اشاره به افشای موضوع یک کشتی سعودی در یکی از بنادر ایتالیا که به گفته او حامل سلاح برای اسرائیل بوده، از نقش حکومت سعودی انتقاد کرد و پرسید که آیا این صرفاً انتقال سلاح است یا اینکه نظام سعودی «به عنوان حامل مزدور» برای دشمن عمل می‌کند. او اضافه کرد که بر اساس دیدگاهش این اقدام در واقع «حمایت نظامی» از رژیم اسرائیل است و تأکید کرد که سعودی با توجه به ثروت بسیار زیاد خود نباید مانند «باربری اجیر» رفتار کند.

الحوثی سپس به معامله گازی دولت مصر با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و آن را «فاجعه و حمایت آشکار از دشمن» خواند. او گفت که مصر می‌توانست با همین مبلغ هنگفت در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند یا نیاز خود را از دیگر کشورهای اسلامی تأمین کند.

مسئول جنبش انصارالله همچنین به حمایت یا پذیرش خواست نارضایتی از مسلح بودن گروه‌های مقاومت از سوی برخی حکومت‌ها اشاره کرد و گفت که این مواضع—که به گفته او شامل درخواست برای خلع سلاح گروه‌هایی مانند حماس و نیروهای مقاومت در لبنان نیز می‌شود—در حقیقت «کمک به رژیم اسرائیل» است. او افزود که این بی‌عملی و سکوتِ نهادها و دولت‌ها معمولاً تصمیمی سیاسی است نه نتیجه تصادف یا ناتوانی.

الحوثی به تصمیم‌ها و سابقه نهادهای منطقه‌ای اشاره کرد و گفت که نمونه‌هایی چون تصمیمات پیشین کنفرانس‌های اسلامی برای تشکیل کمیته‌هایی به‌منظور تهیه راهبردی برای آزادی قدس، پس از سال‌ها به عمل متقنی منجر نشده‌اند و این نشان‌دهنده نبود اراده و تمایل واقعی برای اقدام عملی است.

او همچنین از طرح‌های مطرح‌شده توسط نخست‌وزیر اسرائیل برای گسترش سرزمینی و آنچه «ایجاد اسرائیل بزرگ» خوانده شد اظهار تعجب کرد و گفت در حالی که دشمن گام‌های عملی برمی‌دارد، بسیاری از کشورهای عربی فقط «بیانیه‌های کاغذی» صادر می‌کنند و اقدام عملی نمی‌کنند.

الحوثی پیام یکی از رزمندگان فلسطینی در جریان درگیری‌ها در خان‌یونس را نیز به جامعه اسلامی منتقل کرد و گفت آن رزمنده خطاب به امت گفته است: «ما برای شما حجت هستیم، نه اینکه حجت بر شما باشیم؛ خدا آنان را که کوتاهی کرده‌اند نخواهد بخشید.» به گفته مسئول انصارالله این پیام بیانگر روحیه رزمندگان در غزه و اعتراض به بی‌توجهی گسترده امت اسلامی است.

در پایان، او با تأکید بر اینکه «وضعیت امت اسلامی نامطلوب است»، خواستار صراحت در بازگو کردن حقایق و اتخاذ مواضع و اقدامات عملی علیه آنچه تهدید کل امت خواند، شد.

..............................

پایان پیام/