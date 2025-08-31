به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالملک الحوثی، مسئول جنبش «انصارالله» یمن، در سخنرانی تلویزیونی روز یکشنبه تأکید کرد که این جنبش مسیر نظامی، امنیتی و سیاسی خود علیه رژیم صهیونیستی را ادامه خواهد داد. وی تصریح کرد که ملت یمن در برابر حجم نبرد و سطح چالش‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد و موضع حمایتی این کشور از ملت فلسطین «ثابت و غیرقابل بازگشت» است.

حمله به وزرا و غیرنظامیان

الحوثی در ابتدای سخنان خود به حمله اخیر اسرائیل اشاره کرد که روز پنج‌شنبه گذشته کارگاه وابسته به دولت «تغییر و ساخت» را هدف قرار داد و منجر به شهادت شماری از وزرا و فعالان حوزه‌های مدنی شد.

وی این حمله را «افزوده شدن جنایتی دیگر به کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی» دانست و یادآور شد که اسرائیل پیش‌تر نیز غیرنظامیان را در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و ایران هدف قرار داده است.

اسرائیل؛ دشمن امت اسلامی

مسئول انصارالله، اسرائیل را «دشمنی جنایتکار که همواره وحشی‌گری و تجاوزگری خود را ثابت کرده» توصیف کرد و گفت: این رژیم به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و سرمایه واقعی‌اش چیزی جز «جنایت و ریختن خون بی‌گناهان» نیست.

وی افزود: «طرح صهیونیستی، طرحی برای به بردگی کشاندن و مباح شمردن خون و سرزمین امت اسلامی است.» الحوثی تأکید کرد که اسرائیل خطری برای جهان اسلام و حتی برای کل بشریت به شمار می‌رود.

ایستادگی یمن در کنار فلسطین

عبدالملک الحوثی تأکید کرد که موضع ملت یمن در حمایت از فلسطین ریشه‌ای، استوار و بر پایه اصول دینی، اخلاقی و انسانی است. او گفت: «ملت ما همواره فریاد می‌زند: ما با شما هستیم و در کنار شما می‌ایستیم.»

وی افزود که این حمایت برخاسته از ایمان عمیق و آگاهی نسبت به خطرات پروژه صهیونیستی است.

ادامه مسیر نظامی و امنیتی

مسئول انصارالله خاطرنشان کرد که مسیر نظامی علیه رژیم صهیونیستی ادامه دارد؛ چه از طریق موشک‌ها و پهپادها و چه از راه محاصره دریایی. او تأکید کرد که این اقدامات بخشی از «نبرد مقدس» یمن در کنار ملت فلسطین است.

الحوثی همچنین گفت که دستگاه‌های امنیتی یمن در تحقق اهداف خود پیش می‌روند و توانسته‌اند «موفقیت‌های مهمی» در تقویت جبهه داخلی و ناکام‌گذاشتن تلاش‌های دشمن برای نفوذ در آن به دست آورند.

ملت یمن در برابر چالش‌ها

الحوثی خاطرنشان کرد که همه اقشار ملت یمن در برابر هرگونه اقدام در خدمت به اسرائیل ایستاده‌اند. او با اشاره به حضور میلیونی مردم در برنامه‌ها و فعالیت‌های هفتگی، این حضور را نشانه «بالاترین سطح بسیج عمومی» دانست.

وی افزود: «ملت ما نه از حجم نبرد و نه از سطح چالش‌ها متأثر نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز بر استواری و مقاومتش افزوده می‌شود.»

«جنایت قرن» و «رسوایی عصر»

مسئول انصارالله در بخش دیگری از سخنانش جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان را «جنایت قرن و رسوایی عصر» خواند و این رژیم را متهم کرد که با حمله به مقدسات، به‌ویژه مسجدالاقصی، در پی محو هویت اسلامی است.

او در پایان تأکید کرد که یمن در «نبردی مقدس» حضور دارد که در آن، فداکاری‌ها ارزشمند و مبارک است و هر آنچه ملت یمن در این مسیر تقدیم کند «نه زیان، بلکه پیروزی حقیقی در راه خدا» به شمار می‌رود.

..............................

پایان پیام/