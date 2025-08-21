با دستور رهبر معظم انقلاب سند مالکیت برای اهالی جزیره هرمز صادر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی قهرمانی، رییس‌کل دادگستری هرمزگان شامگاه پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران‌کل سابق و جدید ثبت اسناد و املاک هرمزگان با اشاره به مشکل اسناد مالکیت اهالی جزیره هرمز اظهار کرد: «چندین چالش ثبتی مهم در استان هرمزگان داشتیم که یکی از آن‌ها بحث اسناد موسوم به اسناد رفسنجان در جزیره قشم بود که در سفر رییس قوه قضاییه حدود ۵۰ سندی که در ابتدا صادر شده بود تحویل شد و هم اکنون نیز از حدود هفت هزار سند بیش از ۶۰۰ سند صادر شده و حدود ۷۰۰ سند نیز در سامانه کاداستر جانمایی شده است و این فرآیند همچنان ادامه دارد.»

وی یکی از کارهای بزرگ انجام شده در حوزه ثبت اسناد طی سال‌های اخیر در استان را موضوع تعیین تکلیف اسناد مردم شهید پرور جزیره هرمز عنوان کرد و گفت:« در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد از حدود ۲ هزار خانوار جزیره هرمز فقط حدود ۵۰ خانوار سند داشتند و بر این اساس برای حل این مشکل در ادارات ذیربط به‌ویژه در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک پیگیری‌های لازم صورت گرفت و با توجه به دستور مستقیم مقام معظم رهبری تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شده و حدود ۷۰۰ سند از اسناد مردم بومی جزیره هرمز صادر شده است.»

رییس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین مشکل اسناد اماکن تاریخی و فرهنگی را یکی دیگر از مشکلات حوزه ثبت اسناد در استان هرمزگان عنوان کرد و گفت:« از حدود ۷۰ مکان تاریخی و فرهنگی استان هرمزگان به غیر از تعداد معدودی که توسط افراد دارای حق خریداری شده اند دیگر اماکن سند رسمی نداشته و ندارد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحرک، پویایی و تحول بزرگ و واقعی در سطح سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود:« پیش از این یکی از مشکلات حوزه ثبت اسناد مربوط به سامانه‌ها و خدمات الکترونیک بود که از نظر خدمت رسانی مطلوب و از نظر شفافیت و هم با هدف مبارزه با فساد و ارتقای امنیت اقتصادی خدمات الکترونیک در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاکی کشور متحول شده است که این موضوع از شئون تحول در قوه قضاییه محسوب می‌شود.»

وی با اشاره به اینکه در مرحله تحول عظیم در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داریم، گفت:« بحث الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حمایت رییس قوه قضاییه این کار بزرگ، عملیاتی و اجرایی شده است.»

رییس‌کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: «از لحاظ عملکرد سازمان ثبت در استان هرمزگان در خیلی از برنامه‌ها، سیاست‌ها و همچنین در اجرای قانون حدنگارها و کاداستر اراضی ملی پیشگام و پیشرو و محرک بقیه استان‌ها بوده است و به‌عنوان یکی از نخستین استان‌هایی بودیم که در یک ضرب الاجل یک ماهه این قانون را اجرا و اسناد تک برگی صادر کردیم.»

وی خاطرنشان کرد:« در حوزه خدمت رسانی به مردم، احقاق حق و الکترونیکی شدن سامانه‌ها و فرآیندها نیز در استان هرمزگان مکاتباتی را شروع کردیم و با وضع الزاماتی جهت عدم استفاده از نامه‌های فیزیکی و کاغذی کارهای بسیار خوبی انجام گرفت.»

قهرمانی یادآور شد:« سازمان ثبت اسناد و املاک یک سازمان تخصصی وحرفه ای است که ضامن امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم می‌باشد و اسنادی که این سازمان صادر می‌کند چه در حوزه املاک و چه در حوزه‌های دیگر از هرگونه تخلف و جرم و سو استفاده پیشگیری می کند.»

در این آیین «علی محمودی» به‌عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان معرفی شد و از خدمات «سیدعبدالرسول حسینی» مدیرکل سابق این اداره کل قدردانی شد.

