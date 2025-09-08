به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ رویترز با استناد به دادههای سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS) نقشهای از زمینلرزههای افغانستان منتشر کرده که فعالیتهای لرزهای در شرق کشور افغانستان را به تصویر میکشد؛ منطقهای که به عنوان یکی از کانونهای لرزهای جهان شناخته میشود.
در این نقشه، هر دایره نمایانگر زلزلهای با بزرگی پنج ریشتر یا بیشتر از سال ۱۹۵۰ میلادی تاکنون است.
تراکم و تیرگی دایرهها، مناطقی را برجسته میکند که بارها شاهد زمینلرزههای شدید بودهاند.
این تصویر بهویژه رشتهکوه هندوکش را بهعنوان مرکز اصلی فعالیتهای تکتونیکی برجسته میسازد؛ جایی که برخورد صفحات هند و اوراسیا، مرگبارترین زلزلههای افغانستان را رقم زده است.
یکی از نمونههای اخیر، زمینلرزهای به بزرگی شش ریشتر بود که در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۵ حوالی جلالآباد افغانستان رخ داد و بار دیگر زلزلهخیز بودن این منطقه را و نبودن زیرساختها در برابر بلایای طبیعی را یادآور شد.
