سازمان ملل وقوع قحطی در غزه را به طور رسمی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی تلگراف گزارش داد که برای نخستین بار، یک نهاد تحت حمایت سازمان ملل متحد وقوع قحطی در نوار غزه را به طور رسمی اعلام کرده است.
در گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف آمده است: نهاد «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) که از سوی سازمان ملل پشتیبانی میشود و وظیفه نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را برعهده دارد، صبح امروز (جمعه) اعلام کرد که شهر غزه که آخرین بخش بزرگ مسکونی باقی مانده در نوار غزه است و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، با شرایط قحطی مواجه شده است.
این گزارش میافزاید: این نهاد از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۴، تنها چهار بار وضعیت قحطی را اعلام کرده که آخرین مورد آن سال گذشته در سودان بوده است.
در گزارش تلگراف آمده است: اگرچه پیش از این نیز هشدارهایی درباره قریبالوقوع بودن قحطی در بخشهایی از غزه داده شده بود اما این نهاد به دلیل کمبود دادههای دقیق، تاکنون از اعلام رسمی آن خودداری کرده بود.
بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، طبق معیارهای این نهاد، برای اعلام رسمی قحطی باید سه شرط همزمان وجود داشته باشد که عبارت است از؛ دستکم ۲۰ درصد خانوارها دچار کمبود شدید غذا باشند، ۳۰ درصد کودکان دچار سوء تغذیه حاد باشند و روزانه دستکم دو نفر از هر ۱۰ هزار نفر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست بدهند.
این گزارش همچنین میافزاید که قحطی در منطقهای شامل شهر غزه، سه شهر اطراف و چند اردوگاه پناهندگی در جریان است و پیشبینی میشود تا پایان ماه سپتامبر، این وضعیت به مناطق دیرالبلح و خان یونس نیز گسترش یابد.
بر اساس این گزارش، بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر دیگر یعنی بیش از نیمی از جمعیت نوار غزه در حال حاضر در سطح «فوریت غذایی» قرار دارند که مرحله دوم بحران محسوب میشود و تا وضعیت وقوع قحطی فقط یک گام فاصله دارد.
