شهادت تصویربردار شبکه العالم در غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم اشغالگر امروز «رسمی جهاد سالم»، فیلمبردار شبکه تلویزیونی العالم را در غزه ترور کرد.

طبق این گزارش، یک هواپیمای اسرائیلی او را هنگام خروج از محل کار به همراه همکارانش هدف قرار داد و به شهادت رساند.

شبکه خبری العالم گزارش داد شهید رسمی سالم به مدت هشت سال تصویربردار و هماهنگ‌کننده اخبار شبکه العالم بود و در آنجا پوشش‌ها و گزارش‌های مختلف این شبکه را همراهی می‌کرد. از آغاز تجاوز به غزه، او و همکارانش در پوشش زنده و میدانی شرکت داشتند.

رسمی سالم، جوان ۲۹ ساله‌ای اهل شهر غزه بود که نزدیک به ۱۰ سال در رسانه‌ها کار کرده و در بحبوحه جنگ جاری در غزه، پوشش میدانی مهمی ارائه داده بود.

..............................

پایان پیام/