به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - آیتالله رضا رمضانی، صبح امروز جمعه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ در مراسم عزاداری روز ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) که در بقعه آقا سیدمحمد آستانه اشرفیه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت معرفتشناسی و عملگرایی در جلسات دینی، ابعاد مختلف شخصیت پیامبر(ص) و امام حسن(ع) را تشریح کرد و نسبت به فتنهها و فریبهای زمانه هشدار داد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش این جلسات گفت: این مجالس نباید صرفاً به اشک و توسل ختم شود، بلکه باید جلسات معرفتشناسی، قرآنشناسی، انسانشناسی، امامشناسی، خداشناسی، وظیفهشناسی و تکلیفشناسی باشند. مهمترین نکته در دینداری اقدام و عمل است. بسیاری نماز، زکات و خمس را میدانند اما به وظیفه خود عمل نمیکنند. چهبسا امام را هم بشناسند اما در میدان عمل حاضر نباشند.
وی با بیان اینکه دینداری تنها در زبان نیست، تصریح کرد: دینداری یک میدان آزمون است. خداوند ما را با نماز، زکات، خمس، امر به معروف و نهی از منکر آزمایش میکند. در قیامت نیز مواقف متعددی وجود دارد و از ما نسبت به این تکالیف سؤال خواهد شد.
رحلت پیامبر اکرم(ص)، بزرگترین مصیبت تاریخ است
وی با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اسلام گفت: هیچ مصیبتی در تاریخ اسلام بزرگتر از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیست؛ حتی از شهادت امیرالمؤمنین(ع)، عاشورا و شهادت همه ائمه(ع).
آیتالله رمضانی تاکید کرد: پیامبر اکرم(ص) رحمت برای همه بشریت بود. وجود قدسی ایشان قبل از خلقت حضرت آدم(ع) نورانی بود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ادامه به مظلومیت امام حسن مجتبی(ع) پرداخت و گفت: اگر پرسیده شود حسن یا حسین(ع) کدام مظلومترند، باید گفت امام حسن(ع). و اگر پرسیده شود امیرالمؤمنین(ع) یا حسن(ع)، مظلومتر کیست، باید گفت امیرالمؤمنین(ع). در زیارتنامه امام حسین(ع) آمده است: قتل مظلوماً؛ مظلومانه کشته شدی. اما درباره امام حسن(ع) میخوانیم: عشت مظلوماً؛ زندگیات سراسر با مظلومیت گذشت.
وی با اشاره به خطبهای از امام حسن(ع) پس از صلح با معاویه گفت: حضرت در آن خطبه فرمودند که مردم کوفه سه کار کردند: اول، پدرم علی(ع) را به شهادت رساندید؛ دوم، اثاثیه زندگی مرا غارت کردید؛ سوم، شکم مرا مجروح کردید. من ناچار شدم با معاویه صلح کنم. این سخنان نشاندهنده عمق بیمهریها نسبت به امام است.
محبت ویژه پیامبر(ص) به امام حسن(ع)
آیتالله رمضانی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) محبت ویژهای به امام حسن(ع) داشتند، افزود: پیامبر فرمود: من احبّ الحسن فقد احبنی؛ هر کس حسن را دوست بدارد، مرا دوست داشته است. و هر کس با حسن دشمنی کند، با خدا دشمنی کرده است. پیامبر(ص) بارها امام حسن و امام حسین را در آغوش میگرفتند و به آنان عشق میورزیدند
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: شخصیت امام حسن(ع) را باید در سه عرصه شناخت: رابطه با خدا، رابطه با مردم و نوع مواجهه با دشمن. در عبادت، ایشان در بالاترین مراتب قرار داشتند. روایت است که وقتی وضو میگرفتند، رنگ چهرهشان دگرگون میشد. در زهد و عبادت، امام حسن(ع) از همه پیشی داشتند. به تعبیر روایات، اگر عقل بخواهد در قالب انسانی ظاهر شود، آن انسان حسن(ع) است.
وی با اشاره به سیره اجتماعی امام حسن(ع) گفت: ایشان در ارتباط با مردم، مهربانترین بودند. حتی وقتی مرد شامی به حضرت توهین کرد، امام او را به خانه برد و با احترام پذیرایی کرد. آن مرد پس از چند روز گفت: عجیب است! ما در شام چیزهای بدی درباره شما شنیده بودیم. این نشان میدهد که تبلیغات دشمنان چگونه مردم را فریب داده بود.
آیتالله رمضانی افزود: گاهی شنیدهها ما را فریب میدهد. امروز هم بسیاری در فضای مجازی مطالبی را منتشر میکنند که موجب بردن آبروی دیگران میشود. این کار شرعاً جایز نیست. اگر بیاحترامی عمومی شد، باید عذرخواهی عمومی هم صورت گیرد
صلح امام حسن(ع)؛ قهرمانانه و بر اساس مصلحت
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) درباره صلح امام حسن(ع) توضیح داد: شرایط جامعه به گونهای بود که حضرت ناچار شدند صلح کنند. مواد این صلحنامه اندک بود، اما بسیار هوشمندانه. با این حال برخی به امام بیاحترامی کردند و او را متهم به سازش نمودند. این همان تبلیغاتی بود که در جنگ صفین نیز با بالا بردن قرآن بر سر نیزه مردم را فریب دادند.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: حضرت فرمودند: حق را بشناسید تا اهل حق را بشناسید. و نیز باطل را بشناسید تا اهل باطل را بشناسید. معیار تشخیص همیشه باید حق باشد.
آیتالله رمضانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط امروز جامعه گفت: فتنهها در طول تاریخ تکرار میشوند. همانطور که در زمان امام حسن(ع) مردم دچار سردرگمی شدند، امروز نیز دشمنان با شعارهای زیبا و تبلیغات گسترده ملتها را فریب میدهند. این فریبها بسیار خطرناک است و میتواند عزت بهدستآمده را به عقبگرد تبدیل کند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شهدای اخیر جنگها و مقاومت افزود: در همین استان گیلان، ۴۵ شهید و در کل کشور بیش از هزار شهید تقدیم شده است. اینها سرمایههای بزرگی هستند که باید قدرشان را بدانیم.
ولایت؛ بزرگترین نعمت امروز است
وی تأکید کرد: نعمت بزرگ امروز ما ولایت است. ما باید قدردان رهبری حضرت آیتالله خامنهای باشیم و بدانیم که دینداری جدای از مسائل اجتماعی و سیاسی نیست. امروز هم مانند زمان امام حسن(ع) نیازمند بصیرت، استقامت و تبعیت از ولایت هستیم.
