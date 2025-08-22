نظام سلطه، از حاکمیت اسلام ناب علوی و شیعی وحشت دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین روز از ششمین سوگواره‌ مردمی «حدیث عشق» و سومین یادواره استانی «شهدای همنام امام رضا علیه‌السلام» به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی امروز در محله بنیاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید منتظرزاده فرمانده تیپ رزمی تبلیغی امام جعفر صادق(ع) در این مراسم، ضمن تسلیت ایام عزاداری شهادت پیامبر اعظم(ص) و فرزندانشان، به آیه شریفه «یَـٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱصبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّکم تُفلِحُونَ» اشاره کرد و گفت: قرآن کریم به اهلِ ایمان دستور می‌دهد تا در برابر حوادث و ابتلائاتِ گوناگون، سه کار را انجام دهند که اولینِ آنها، مقاومت فردی است، یعنی آحاد مختلف جامعه، صبر و استقامت فردی و شخصی در مسائل گوناگون داشته باشند.

وی با استفاده از عبارت «وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ» که در سوره مبارکه بقره آمده است، شرط بشارت را صبر و تحمّل دانست و عنوان کرد: اگر تهدید داشتید، اگر نفوذی داشتید، اگر تحریم شدید، اگر آب و برق قطع شد؛ اما شما تحمل کردید و تا آخر ماندید، مصداق این بشارتِ قرآن کریم هستید و نصرت الهی شامل حال شما می‌گردد.

منتظرزاده به شرایط سخت پیامبر اعظم(ص) در شعب ابی‌طالب اشاره کرد و افزود: محاصره اقتصادیِ آن دوران به‌گونه‌ای سخت و طاقت‌فرسا بود که به‌ناچار، یک‌دانه خرما بین سه نفر تقسیم می‌شد و امروز وضعیت غزّه، یادآور آن شرایط سخت زندگانیِ پیغمبر خداست.

وی مقاومت اجتماعی را دومین دستور خداوند در آیه شریفه یادشده در قالب عبارت «وَصَابِرُواْ» برشمرد و افزود: اهل ایمان باید در یک جامعه دینی، همدل و هم‌صدا باشند و در برابر شرایطی چون خیانت، نفوذ، جنگ، تحریم و ...، صبر اجتماعی داشته باشند.

فرمانده تیپ امام صادق(ع) پیرامون عبارت «وَرَابِطُواْ» به‌عنوان سومین دستورالعمل قرآنی در آیه مذکور، به ارتباط مؤمنین با امام‌زمان اشاره کرد و گفت: برخی مفسرین، این آیه را به ارتباط منتظران با امام‌زمانشان نسبت داده‌اند؛ لذا ما در عصر غیبت، موظّف به ارتباط با آن حضرت هستیم و باید از طریق پرداخت صدقه برای سلامتی حضرت مهدی ارواحنافداه، قرائت ادعیه و زیارتی مانند دعای عهد، دعای ندبه و زیارت آل یاسین، برپاییِ مجالسی برای زنده نگه‌داشتن مهدویت و شریک نمودن امام عصر در ثواب فعالیت‌های مختلف، به وظیفه خود عمل کنیم.

وی ادامه داد: ما امروز موظفیم تا هزینه ظهور را پرداخت کنیم؛ چرا که مردم در طول تاریخ، در قضایایی چون غدیر، سقیفه، عاشورا و .‌.. مرتکب کوتاهی‌هایِ بزرگی شدند و ازآنجاکه ما ادّعا داریم مردمی از فارس، زمینه‌ساز ظهور امام غایب هستند، باید کوتاهی‌ها را جبران و هزینه‌های ظهور را پرداخت کنیم.

منتظرزاده سپس به تلاش‌های ایادی کفر در مقابل اسلام و مسلمین اشاره کرد و اظهار داشت: امروز دشمنان ما از راه‌های مختلفی چون: مشروبات الکلی، قمار، قتل، جنایت، ماهواره، تسلیحات، موشک و ... به جنگ اسلام آمده‌اند؛ آنها در تفکّر خودشان، حق دارند با این نظام و انقلاب مخالفت کنند؛ چرا که اگر اسلام ناب علوی و شیعی بخواهد در دنیا حاکم شود و مردم نیز تمکین کنند، موجودیت آنها به خطر خواهد افتاد و بساط نظام سلطه جمع خواهد شد.

وی به بیان تنها راه نجات از گِره‌ها و مشکلات کنونی و آینده کشور پرداخت و افزود: یگانه راه نجات ما، حرکت پشت سر سکّان‌دار انقلاب، این رجُل الهی، سلاله پاک رسول خدا (ص) یعنی رهبر عزیز انقلاب اسلامی است که باید به آن مُلزم باشیم.

فرمانده تیپ امام صادق(ع) گفت: امروز باید یاد و نام شهدا را در جامعه زنده نگه داریم؛ چرا که این کار، باعث بالابردن روحیه مقاومت در جامعه می‌گردد.

ششمین سوگواره‌ مردمی «حدیث عشق» و سومین یادواره استانی «شهدای همنام امام رضا(ع)» که به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی در بلوار شهید کریمی، کوچه ۱۳ جنب بوستان نغمه برگزار شده است، تا ۲ شهریورماه سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام، هر روز از ساعت ۱۷ الی ۱۹ ادامه دارد.

