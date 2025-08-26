اختتامیه چهارمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی پس از دو ماه فعالیت تبلیغی ترویجی در دامنه کوه خضر نبی علیه‌السلام قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی پس از دو ماه فعالیت تبلیغی ترویجی در دامنه کوه خضر نبی علیه‌السلام _ قم، به کار خود پایان داد.

همزمان با حلول ماه ربیع‌الاول و پس از دو ماه فعالیتِ سوگواره تجسّمی چادرِخاکی (۴) که به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی در دامنه کوه خضر نبی علیه‌السلام احداث شده بود، این مجموعه با حضور جمعی از مسئولین، به کار خود پایان داد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی رفیعی‌پور علوی رئیس موسسه پژوهشی امام هادی علیه‌السلام پس از حضور در مجموعه و بازدید از بخش‌های مختلف سوگواره، در سخنان کوتاهی به روایات مبتنی بر فضیلت زیارت سیدالشهدا علیه‌السلام اشاره کرد و گفت: سعی کنیم روزانه به نیّت زیارت حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام، به آن حضرت سلامی بدهیم و از این راه، ارادت خویش را به آن حضرت نشان دهیم.

وی با اشاره به صحنه‌های آماده شده از ماجرای کربلا و شام که در قالب سوگواره تجسّمی چادرِخاکی آماده شده بود، گفت: صحنه‌ی کربلا، صحنه‌ی عجیبی است؛ هر گوشه از کربلای امام حسین علیه‌السلام را که ببینیم، به انسان‌ بصیرت می‌دهد و آدم را به حرکت وا می‌دارد؛ از توبه‌ی حُر گرفته تا آن زن اهل کتاب که با فرزند تازه مسلمانش برای دفاع از حسین بن علی علیه‌السلام به کربلا آمدند و حتی بدون خواندن دو رکعت نماز، بهشتی شدند.

طیّب، مردانه پای انقلاب ایستاد

رئیس موسسه پژوهشی امام هادی علیه‌السلام سپس به توبه شهید طیّب حاج‌رضایی پس از وقایع ١٥ خرداد اشاره کرد و گفت: خدا رحمت کند مرحوم طیّب را که بصیرت و شعور انقلابی داشت و مردانه پای انقلاب ایستاد؛ او حاضر شد شکنجه‌های زیادی را تحمّل کند؛ اما تُهمتی به امام نزند که من از آقای خمینی پول گرفتم تا مردم را به تظاهرات بیاورم.

وی در پایان، ضمن تشکر از عوامل و دست‌اندرکارانِ برپایی سوگواره تجسّمی چادرِخاکی، گفت: به عنوان یک طلبه عرض می‌کنم که سعی کنید اینگونه کارها را کوچک نبینید، چرا که اگر برای امام حسین علیه‌السلام به اندازه دادنِ یک لیوان آب هم اقدام کنیم، دیده می‌شود.

چینش مسائل صدر اسلام، کاری نو و ابداع خیلی خوبی بود

سرهنگ علیرضا ایران‌دوست مسئول بسیج سازندگی استان قم، دیگر مسئولی بود که به همراه محمد عموعبداللهی مدیر مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی استان قم از سوگواره تجسّمی چادرِخاکی بازدید کرد.

وی در این بازدید، احداث و بنای سازه سوگواره تجسّمی چادرِخاکی را مصداق یک کار بزرگ و عالی دانست و گفت: چینش مصائب و مسائل صدر اسلام پشت سر هم، کاری نو و ابداع خیلی خوبی در این مجموعه بود.

مسئول بسیج سازندگی استان قم با بیان اینکه بحمدالله در قم، سوگواره‌های متعددی با موضوع حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها وجود دارد؛ خطاب به مدیر سوگواره تجسّمی چادرِخاکی گفت: شما در حقیقت، مسیر تازه و زیبایی را شروع کرده‌اید و من خودم ضمن بازدید، استفاده کردم و بهره بردم.

برکت کار جهادی در خون‌دل خوردن‌هاست

محمد منّان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی دیگر میهمانِ مجموعه سوگواره تجسّمی چادرِخاکی بود که در بازدید خود از این مجموعه گفت: برکت کار جهادی در خون‌دل خوردن‌هاست؛ این گونه کارهای خاصانه، بسیار ارزشمند است.

وی مجموعه سوگواره تجسّمی چادرِخاکی (۴) را وزین و ارزشمند دانست و گفت: بحمدالله به برکت نیّت خالص دوستان و اعضای گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی، اینجا در دامنه کوه خضر، فضای خوبی مهیّا شده است و قطعا این‌گونه کارهای خالصانه و نفس‌زدن‌ در این مسیر، بسیار ارزشمند است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید منتظرزاده فرمانده تیپ رزمی تبلیغی امام جعفر صادق علیه‌السلام و جمعی از مسئولان این یگان هم با حضور در سوگواره تجسّمی چادرِخاکی (۴)، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی گفتگو کرد .

حجت‌الاسلام احمد قادری مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی در خصوص عدم حمایت ارگان‌های فرهنگی تبلیغیِ استان از این برنامه، ضمن ارائه قول مساعد جهت پیگیری، افزود: برکت در همین خون‌دل خوردن‌هاست. امیدوارم خداوند به همه ما برکت دهد.

..............................

پایان پیام/