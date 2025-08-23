فرافکنی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی درباره قحطی و گرسنگی در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی مدعی شد که رسانه‌های بین‌المللی داستان واقعی قحطی و گرسنگی در غزه را پوشش نمی‌دهند و حقایق را نادیده می‌گیرند.

«مایک هاکبی»، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی در اظهاراتی مضحک مدعی شد: ۹۲ درصد از کمک‌های غذایی برای ساکنان غزه توسط جنبش حماس سرقت می‌شود.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی در ادامه اظهاراتش ادعا کرد: سازمان ملل «فاسد و بی‌کفایت و ناکارآمد» است.

مایک هاکبی در ادامه ادعاهایش گفت: رسانه‌های بین‌المللی داستان واقعی قحطی و گرسنگی در غزه را پوشش نمی‌دهند و حقایق را نادیده می‌گیرند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که سازمان ملل متحد روز جمعه رسماً قحطی در غزه را اعلام کرد که اولین اعلامیه از این نوع در منطقه محسوب می‌شود.

در همین رابطه، «تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه اظهار داشت که قحطی در غزه باید «همه ما را نگران کند» و اگر سازمان ملل متحد «به طور سیستماتیک» مانع ورود کمک‌های غذایی نمی‌شد، می‌توانست به‌طور کامل از آن جلوگیری شود.

فلچر در یک نشست خبری در ژنو اظهار داشت: «این قحطی‌ای است که اگر می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم. با این حال، کمک‌های غذایی به دلیل مانع‌تراشی سیستماتیک اسرائیل در مرز انباشته شده است و این قحطی باید همه ما را نگران کند.»

وی افزود: «این لحظه‌ای از شرم جمعی است و فکر می‌کنم همه ما به نوعی این را احساس می‌کنیم.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که «قحطی در غزه نتیجه مستقیم اقدامات دولت اسرائیل است» و افزود که «مرگ و میر ناشی از گرسنگی در غزه ممکن است جنایت جنگی قتل عمدی باشد.»

کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که ۵۰۰ هزار نفر با گرسنگی «فاجعه‌بار» روبه‌رو هستند.

پس از ماه‌ها هشدار در مورد وضعیت انسانی و گرسنگی گسترده در منطقه محصور فلسطین، طبقه‌بندی مراحل امنیت غذایی مستقر در رم تاکید کرد که استان غزه - شهر غزه - که حدود ۲۰ درصد از نوار غزه را پوشش می‌دهد، دچار قحطی شده است.

پیش از این نیز، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل این فاجعه را «قحطی ساخته دست بشر» دانست و تاکید کرد که اسرائیل باید ورود غذا و دارو به نوار غزه را تضمین کند.

گوترش تاکید کرد که این اوضاع نمی‌تواند بدون مجازات ادامه یابد.

