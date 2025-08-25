تبیین تاب آوری رسالت مبلغین در شرایط بحران

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا: در شرایط جنگی و بحرانی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های یک جامعه، تاب‌آوری اجتماعی است. تاب‌آوری به معنای توانایی جامعه برای مقاومت در برابر فشارها، سازگاری با شرایط سخت و بازسازی خود پس از بحران‌هاست. در این شرایط، نقش مبلغین و فرهنگ‌سازان به عنوان پل ارتباطی بین مردم و ارزش‌های جمعی، بسیار حیاتی و تأثیرگذار است.



۱. تبیین مفهوم تاب‌آوری اجتماعی: تاب‌آوری اجتماعی تنها به معنای مقاومت فیزیکی نیست، بلکه شامل وحدت ملی، همبستگی اجتماعی، امید به آینده و اعتماد به سیستم‌های حکومتی نیز می‌شود. مبلغین باید با استفاده از زبان ساده و مثال‌های عینی، این مفهوم را برای مردم تبیین کنند. مثلاً می‌توان از داستان‌های تاریخی مانند مقاومت مردم ایران در جنگ تحمیلی یا پیروزی‌های اخیر در برابر رژیم صهیونیستی استفاده کرد تا نشان داده شود که تاب‌آوری، بخشی از هویت و فرهنگ ایرانی-اسلامی است.



۲. تأکید بر وحدت و همبستگی: در شرایط جنگی، دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تفرقه و ناامیدی، جامعه را از درون ضعیف کند. مبلغین باید بر وحدت کلمه و همبستگی ملی تأکید کنند. آیات و روایاتی مانند «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید) (۱)می‌تواند ابزاری قدرتمند برای ترویج این ارزش‌ها باشد. همچنین، مثال‌هایی از همکاری مردم در شرایط سخت، مانند کمک‌های مردمی در زمان زلزله یا جنگ، می‌تواند الگوی عملی برای تاب‌آوری اجتماعی باشد.



۳. تقویت امید و اعتماد: ناامیدی و ترس، بزرگترین دشمنان تاب‌آوری هستند. مبلغین باید با استفاده از سخنان امیدبخش و یادآوری وعده‌های الهی، روحیه مردم را تقویت کنند. آیه «إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ» (اگر خدا شما را یاری کند، هیچکس نمی‌تواند بر شما پیروز شود) (۲)می‌تواند منبع بزرگی از امید باشد. همچنین، تأکید بر توانایی‌های داخلی و پیروزی‌های اخیر ایران در برابر رژیم اشغالگر قدس، می‌تواند اعتماد مردم به سیستم‌های دفاعی و حکومتی را افزایش دهد.



۴. ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار: مقاومت و ایثار، ارکان اصلی تاب‌آوری اجتماعی هستند. مبلغین باید با معرفی الگوهایی مانند شهدا و رزمندگان، فرهنگ ایثار و فداکاری را ترویج کنند. داستان‌های قهرمانان جنگ، مانند سردار شهید قاسم سلیمانی، می‌تواند الهام‌بخش مردم برای ایستادگی در برابر فشارها باشد. همچنین، تأکید بر مسئولیت جمعی در حفظ امنیت و پیشرفت کشور، می‌تواند حس وظیفه‌شناسی را در مردم تقویت کند.



۵. آموزش مدیریت استرس و بحران: در شرایط جنگی، استرس و اضطراب می‌تواند جامعه را فلج کند. مبلغین می‌توانند با آموزش روش‌های مدیریت استرس بر اساس آموزه‌های اسلامی، مانند دعا، توکل و صبر، به مردم کمک کنند تا آرامش خود را حفظ کنند. همچنین، تأکید بر برنامه‌ریزی و آمادگی برای شرایط بحرانی، می‌تواند حس کنترل و امنیت را در مردم تقویت کند.



۶. مقابله با جنگ روانی دشمن: دشمن در جنگ‌های مدرن، از جنگ روانی به عنوان ابزاری قدرتمند استفاده می‌کند. مبلغین باید مردم را نسبت به شایعات، اخبار جعلی و تلاش‌ها برای ایجاد ترس و ناامیدی آگاه کنند. تأکید بر دریافت اطلاعات از منابع معتبر و پرهیز از انتشار اخبار کذب، می‌تواند جامعه را در برابر جنگ روانی مقاوم کند.



۷. تأکید بر پیروزی نهایی: در نگاه اسلامی، پیروزی نهایی از آنِ حق‌طلبان و مستضعفان است. مبلغین باید با یادآوری این وعده الهی، مردم را به ایستادگی و مقاومت تشویق کنند. مثال‌هایی از پیروزی‌های تاریخی، مانند پیروزی انقلاب اسلامی ایران یا شکست رژیم صهیونیستی در جنگ‌های اخیر، می‌تواند نشان دهد که تاب‌آوری و مقاومت، نتیجه‌بخش است.

پاورقی:

۱.آل عمران آیه ۱۰۳

۲.آل عمران آیه ۱۶۰