هفته دفاع مقدس؛ میراثی از ایثار و مقاومت برای نسل امروز

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا: وقتی کنسروها را پخش می کرد، گفت "دکتر گفته قوطی ها شو سالم نگه دارین." بعد خودش پیداش شد، با کلی شمع. توی هر قوطی یک شمع گذاشتیم و محکمش کردیم که نیفتد. شب قوطی ها را فرستادیم روی اروند. عراقی ها فکر کرده بودند غواص است، تا صبح آتش می ریختند.(۱)



هشت سال دفاع مقدس، حماسه‌ای جاودانه در تاریخ ایران اسلامی است که نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر تهاجم بیگانگان بود، و نمادی از هوش، زکاوت و نوآوری رزمندگان اسلام در میدان نبرد نیز به شمار می‌رفت. رزمندگانی که با تکیه بر ایمان راسخ، خلاقیت و شناخت عمیق از شرایط جنگی، توانستند معادلات نظامی جهان را دگرگون کنند و پیروزی‌هایی را رقم بزنند که تا امروز الگوی مقاومت در جهان اسلام است.



۱. تاکتیک‌های نوین جنگی یکی از بارزترین جلوه‌های نبوغ رزمندگان اسلام در استفاده از تاکتیک‌های نوین جنگی بود. در شرایطی که دشمن از تجهیزات پیشرفته و حمایت‌های بین‌المللی برخوردار بود، رزمندگان با اتکا به خلاقیت و شناخت از جغرافیای منطقه، روش‌هایی مانند «جنگ نامتقارن» را به کار گرفتند. عملیات‌هایی مانند «کربلای۴»و «کربلای ۵» و «والفجر۸» نمونه‌هایی از این هوشمندی هستند.



۲. استفاده از جغرافیا به عنوان سلاح رزمندگان اسلام به خوبی از جغرافیای ایران به عنوان یک سلاح استراتژیک استفاده کردند. تالاب‌ها، کوهستان‌ها و بیابان‌ها به میدان‌های نبرد تبدیل شدند که دشمن را به چالش می‌کشیدند.



۳. نوآوری در ساخت تجهیزات نظامی در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به تجهیزات نظامی پیشرفته را محدود کرده بود، حضور نخبگان علمی و ایمانی بین رزمندگان باعث شد با اتکا به هوش و خلاقیت خود، تجهیزات نظامی را طراحی و تولید کردند. ساخت موشک‌های دست‌ساز، مین‌های دریایی و حتی طراحی قایق‌های تندرو برای عملیات‌های آبی‌خاکی، نمونه‌هایی از این نوآوری‌ها هستند. این تلاش‌ها هم نیازهای جنگی را برطرف کرد، هم اعتماد به نفس ملی را تقویت نمود.



۴. جنگ روانی و تبلیغاتی رزمندگان اسلام در جنگ روانی و تبلیغاتی نیز هوشمندی بالایی از خود نشان دادند. استفاده از شعارها، سرودها و نماز جماعت در خط مقدم، روحیه رزمندگان را تقویت می‌کرد و دشمن را دچار سردرگمی و ترس می‌نمود. عملیات‌هایی مانند «والفجر ۸» که با رمز «یا زهرا» آغاز شد، نشان‌دهنده ارتباط عمیق رزمندگان با ارزش‌های اسلامی و استفاده از آن در جنگ روانی بود.



درایت رزمندگان اسلام تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شد. آنها توانستند با اتحاد و همبستگی ملی، تمام اقشار جامعه را در دفاع از میهن مشارکت دهند. حضور زنان، کودکان و سالمندان در پشتیبانی از جبهه‌ها، نشان‌دهنده هوشمندی رزمندگان در بسیج تمام منابع ملی بود. این اتحاد، ایران را به یک سنگر واحد تبدیل کرد و دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت. در هشت سال دفاع مقدس، حماسه‌ای از ایثار و فداکاری و ایمان وعلم جوانان وطن به رخ جهانیان کشیده شد. این دیو صفتان شیطان سیرت خوب به یاد دارند که مغز جوان ایرانی چگونه در برهم زدن تمام معادلاتشان تبحر دارد . از این رو ست که هنوز هم با نشانه گرفتن جامعه علمی و نخبگان پژوهشی ما یعنی در خاموش کردن چراغ توانمندی ایران اسلامی را دارند. دشمن در نبرد ۱۲ روزه نشان داد که چگونه زبونانه دربرابر توان علمی دانشمندان ما به خاک ذلت افتاده و با ترور و به شهادت رساندن اندیشمندان جهاد علمی به دنیا ثابت کرد که نه تنها طرفدار صلح و پایداری در جهان نیست بلکه با هر پیشرفتی به سمت جلو تا رسیدن به افق های علم و فناوری مخالف است و حرمت خدمتگزاران به جهان بشریت را هم نگه نمیدارد.

پاورقی:

1.خاطرات همرزمان شهید چمران در هشت سال دفاع مقدس