به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سوگواری سالروز رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام(صل الله علیه و آله و سلم) و شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) امروز جمعه با حضور جمعی از علماء، اساتید، فضلا و عموم و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین قادری استاد حوزه و دانشگاه، در حسینیه دفتر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی(ره) در قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین قادری در این مراسم در سخنانی به موضوع ((مقام جمع الجمع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم)) پرداخت و اظهار داشت: از خصیصه های مهم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم که وی را سرآمد همه انبیاء و سید المرسلین قرار داد و حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب شرح اربعین. نیز تفسیر سوره حمد بر آن تاکید دارند((مقام جمع الجمع)) است، به این معنا رسول الله در سلوک عارفانه خود از صفات ((جمال)) چون ستاریت، غفاریت، توابیت، صفات ((جلال)) چون منتقم بودن، قهار بودن، غالب بودن خدا را می دید، و از باطن صفات ((جمال)) صفات ((جلال)) می دید ارتباط با خدا پیدا می کرد. مناجات می نمود سند آن دعای جوشن کبیر است که می فرماید:(( اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِاسْمِک یا غافِرُ، یا ساتِرُ، یا قادِرُ، یا قاهِرُ، یا فاطِرُ، یا کاسِرُ، یا جابِرُ، یا ذاکرُ، یا ناظِرُ، یا ناصِرُ)) .

استاد حوزه در بخش دیگر خود، به ظلم هایی که بعد از پییامبر به اهل‌بیت رسول الله روا داشته شد اشاره کرد.

مداحان اهل بیت(ع) نیز به ذکر مصیبت برای رحلت پیامبراکرم(ص) و امام حسن مجتبی (ع) پرداختند.

گفتنی است این مراسم تا پایان صفر هرروز ساعت ۱۰:۱۵ صبح در این مکان برگزار می شود.

