  1. صفحه اصلی
  2. اخبار مجمع

کتاب "الامامة علی ضوء الثقلین" در تانزانیا منتشر شد

۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴
کد خبر: 1719301
کتاب "الامامة علی ضوء الثقلین" در تانزانیا منتشر شد

به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الامامة علی ضوء الثقلین» به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الامامة علی ضوء الثقلین» به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.

این کتاب تحلیلی از مباحث مربوط به امامت و شرایط آن و ادله نصب امام از منظری قرآنی و روایی است. در این پژوهش، ابتدا کلیاتی از اصول دین ارایه شده سپس مباحثی در مورد امامت و فرق آن با نبوت مطرح گردیده است.

نویسنده نخست شرایط اصلی امامت و ویژگی‌های امام مانند علم، شجاعت، عصمت و ادله عقلی و نقلی اثبات این صفات را بیان کرده است، سپس ادله نصب امام توسط خداوند متعال را از دیدگاهی روایی و قرآنی مطرح نموده است.

وی برخلاف علمای اهل سنت، امامت را از اصول دین شمرده و دلایل امامت امام علی(ع) و فرزندان معصوم آن امام را با توجه به آیات قرآن و براهین عقلی بررسی نموده و روایات نقل شده از منابع شیعه و اهل سنت را در این زمینه تبیین کرده است.

کتاب "الامانة علی ضوء الثقلین" در تانزانیا منتشر شد

کتاب «الامامة علی ضوء الثقلین» اثر محمود الهاشمی نسب، از سوی جمعه رمضان کازینگاتی به زبان سواحیلی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

.................................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha