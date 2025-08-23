کتاب "الامامة علی ضوء الثقلین" در تانزانیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «الامامة علی ضوء الثقلین» به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.

این کتاب تحلیلی از مباحث مربوط به امامت و شرایط آن و ادله نصب امام از منظری قرآنی و روایی است. در این پژوهش، ابتدا کلیاتی از اصول دین ارایه شده سپس مباحثی در مورد امامت و فرق آن با نبوت مطرح گردیده است.

نویسنده نخست شرایط اصلی امامت و ویژگی‌های امام مانند علم، شجاعت، عصمت و ادله عقلی و نقلی اثبات این صفات را بیان کرده است، سپس ادله نصب امام توسط خداوند متعال را از دیدگاهی روایی و قرآنی مطرح نموده است.

وی برخلاف علمای اهل سنت، امامت را از اصول دین شمرده و دلایل امامت امام علی(ع) و فرزندان معصوم آن امام را با توجه به آیات قرآن و براهین عقلی بررسی نموده و روایات نقل شده از منابع شیعه و اهل سنت را در این زمینه تبیین کرده است.

کتاب «الامامة علی ضوء الثقلین» اثر محمود الهاشمی نسب، از سوی جمعه رمضان کازینگاتی به زبان سواحیلی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

.................................

پایان پیام/ 167