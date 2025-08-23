به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری ابنا به مناسبت روز و هفته جهانی مسجد با بیان اینکه مسجد از همان ابتدای تأسیس در صدر اسلامصرفاً محل عبادت نبوده است، اظهار کرد: پیامبر بزرگوار اسلام(ص) زمانی که مسجد را تأسیس کردند آن را به مرکزی برای رسیدگی به امور عامه مردم و نیازهای روز تبدیل نمودند.
نماینده ولیفقیه در استان گلستان با اشاره به نقش مساجد در شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: بنابر تصریح تاریخ انقلاب ما منشأیی جز مساجد نداشته و نهضت امام خمینی(ره) و مردم از مسجد آغاز شد و از همین خانههای خدا به پیروزی رسید.
آیتالله نورمفیدی تأکید کرد: امروز نیز اگر بناست انقلاب و نظام اسلامی تثبیت و ارزشهای آن به دنیا صادر شود، باید به مساجد بهصورت اساسی و ریشهای رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: توجه به مسائل مرتبط با مساجد ضروری است و امیدواریم مجموعهای که به دستور مقام معظم رهبری برای رسیدگی به امور مساجد تأسیس شده، بتواند اهداف ایشان و حضرت امام(ره) را محقق سازد.
گفتنی است، برنامههای هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا میشود.
