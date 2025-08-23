به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع برجسته در گروههای مقاومت عراق در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» تأکید کرد که مقاومت بهطور رسمی به دولت بغداد اعلام کرده است که هیچگاه از سلاح خود دست نخواهد کشید.
او گفت: «این اعلام بهویژه پس از اعلام طرح موسوم به اسرائیل بزرگ از سوی بنیامین نتانیاهو انجام شد، طرحی که عراق را نیز بخشی از آن میداند».
وی افزود: «دولت این موضوع را سیاسی میبیند، اما ما آن را مسألهای ملی میدانیم و تجربههای تلخ اشغالگری را پشت سر گذاشتهایم».
..............................
پایان پیام/
نظر شما