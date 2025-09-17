به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد چهار گروه مقاومت عراقی را در چارچوب تلاشهای واشنگتن برای مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه و محدود کردن تهدید گروههای مسلح مورد حمایت تهران علیه منافع آمریکا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، گروههای جنبش نجباء، کتائب سیدالشهداء، جنبش انصارالله الاوفیاء و کتائب امام علی(ع) مشمول این تصمیم شدهاند.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که این گروهها در اقدامات تروریستی تهدیدکننده امنیت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقهای آن مشارکت داشته و به صورت نزدیک با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران همکاری میکنند؛ نهادی که خود نیز در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار دارد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین یادآوری کرد که در گذشته گروههای مشابه از جمله کتائب حزبالله(از سال ۲۰۰۹) و عصائب اهل حق(از سال ۲۰۲۰) نیز بهعنوان سازمانهای تروریستی معرفی شدهاند؛ گروههایی که بنا بر ادعای واشنگتن از ایران حمایت مالی و نظامی دریافت کرده و در حملات خونین علیه نیروهای آمریکایی در عراق دست داشتهاند.
