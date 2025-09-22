به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده مستقل پارلمان عراق اعلام کرد که تلاش‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف برای تصویب قانون ساختار حشد شعبی در مجلس ادامه دارد و هدف این تلاش‌ها جلوگیری از به تعویق افتادن تصویب قانون در دوره‌های بعدی است.

«یاسر حسینی» در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: تلاش‌ها برای تصویب قانون ساختار حشد شعبی همچنان ادامه دارد، چرا که این قانون به نهادی رسمی و مبتنی بر قانون اساسی مربوط می‌شود.

او همچنین افزود: قانون خدمات و بازنشستگی مجاهدان حشد نیز در انتظار تصویب است تا شرایط کاری و حقوقی آنان سامان یابد، اما موانعی مانع از پیشرفت این روند شده‌اند.

حسینی با اشاره به چالش‌های موجود، تأکید کرد که پرونده قانون حشد شعبی با دخالت‌های خارجی و حتی داخلی مواجه شده است، در حالی که این موضوع کاملاً داخلی است و نباید اجازه داد فشارها یا دیکته‌های خارجی بر آن اعمال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی تهدیدات از سوی آمریکا از طریق نهادهایی منتقل شده‌اند که از واشنگتن واهمه دارند و با طرف آمریکایی در ارتباط هستند.

