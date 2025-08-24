به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» امروز یکشنبه، 2 شهریور 1404 در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) که توسط خادمیاران و یاوران رضوی گیلان در جوار بارگاه خواهر امام هشتم در رشت برگزار شد، با اشاره به شبهات برخی درباره شفا گرفتن از امام رضا(ع) گفت: رسالت اصلی امام شفا دادن بیماران نیست. شافی خداوند است و امام تنها واسطه در این مسیر است. همان‌طور که معجزات پیامبران برای اثبات نبوت بود، امام نیز آمده است تا انسان‌ها را در مسیر هدایت قرار دهد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: امام هدایتگر و کسی است که راه و مقصد را نشان می‌دهد. توسل به امامان وسیله‌ای برای جلب توجه خداوند است، اما اصل شفا و عزت تنها از جانب پروردگار عطا می‌شود.

امام، راه‌حل شک و تردید انسان‌هاست

وی با اشاره به روایت هشام بن حکم از امام صادق(ع) گفت: همان‌گونه که قلب، فرمانده بدن است و اعضا را از تردید خارج می‌کند، امام نیز قلب جامعه است. اگر خدا برای بدن انسان قلبی قرار داده، برای جامعه هم امامی تعیین کرده تا شک‌ها را از بین ببرد و مردم را به یقین برساند.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: اگر پس از پیامبر(ص) امام قرار داده نمی‌شد، بسیاری از شک‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی باقی می‌ماند و امت دچار حیرت می‌شد.

بیانات امام رضا(ع) درباره جایگاه امامت

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حدیثی مفصل از امام رضا(ع) گفت: امامت مقامی نیست که با رأی مردم یا ظن بشری حاصل شود. امامت جایگاهی الهی است، فراتر از دسترس عقل‌های عادی.

وی ادامه داد: امام، وارث پیامبران و خلیفه خدا بر زمین است. امامت امان امت، ستون اسلام و نظام‌دهنده جامعه است. اگر امام نباشد، احکام اجتماعی اسلام تعطیل می‌شود.

ولایت، ستون اسلام و محور نظام اجتماعی است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) افزود: ولایت مهم‌ترین رکن اسلام است. حتی اگر مشورت لازم باشد، تصمیم نهایی با امام است؛ زیرا اداره جامعه نیازمند محوریت واحد است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: برخورد امام علی(ع) با ناکثین و قاسطین حجت تاریخی برای همه مسلمانان است. اگر این سیره نبود، امت اسلامی نمی‌دانست در برابر خروج‌کنندگان چه رفتاری باید داشته باشد.

پیوند علم و دین؛ راز اقتدار جامعه اسلامی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پیوند علم و ایمان گفت: علم بدون دین فجایعی مانند هیروشیما، ناکازاکی و جنایت‌های غزه را رقم می‌زند. تنها جامعه‌ای رشد می‌کند که علم و دین را در کنار هم داشته باشد.

آیت‌الله رمضانی افزود: جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای از تجلی شعاع امامت در عصر حاضر است؛ نظامی که به برکت پیوند علم و ایمان توانسته است در برابر سلطه‌جویی‌ها ایستادگی کند.

انتظار؛ باور همراه با مسئولیت

عضو مجلس خبرگان رهبری، انتظار را باوری همراه با عمل دانست و گفت: انتظار به معنای اشک ریختن و ندبه خواندن بدون عمل نیست. باید با معرفت، محبت و اطاعت، خود را مهیای ظهور کنیم.

وی تأکید کرد: وجود امام لطف الهی است، تصرف او لطف دیگر، و محرومیت از حضورش به‌دلیل آماده نبودن جامعه است. ما باید با افزایش معرفت و اطاعت، شرایط ظهور را فراهم کنیم.

آیت‌الله رمضانی در پایان سخنانش اظهار داشت: امامت رکن رکین اسلام و عامل عزت جامعه اسلامی است. اگر این رکن کنار گذاشته شود، امت اسلامی اقتدار و قدرت خود را از دست خواهد داد. گفتمان امامت، گفتمان مقابله با تهدید، تحقیر و تسلیم است و آینده نیز بر اساس این گفتمان رقم خواهد خورد.

گفتنی است، در این مراسم تعدادی از شاعران در رسای حضرت رضا(ع) به شعرخوانی پرداختند و مداحان اصلان رمضانی، جعفر رضاپور و پیمان رنجبر نیز به مرثیه‌سرایی پرداختند.

