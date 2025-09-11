خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در روزگاری که رسانه‌های جهانی، با ظرافتی مرموز، به دنبال شکستن ستون‌های همبستگی ملت‌ها هستند، رهبر انقلاب از مفهومی سخن گفتند که ریشه در ایمان، تجربه تاریخی و شعور جمعی دارد: «اتحاد مقدس». این تعبیر، نه صرفاً یک توصیه سیاسی، بلکه فراخوانی است برای بازگشت به گوهر مشترک انسان‌ها در برابر طوفان تفرقه.



اتحاد مقدس؛ از جنس ایمان، نه اجبار

اتحاد مقدس، آن‌گونه که از لحن و واژگان رهبری برمی‌آید، وحدتی نیست که با دستور یا ترس شکل گیرد. این اتحاد، از دل‌هایی می‌جوشد که به حقیقتی فراتر از منافع فردی باور دارند.

- این اتحاد، نه هم‌صدایی کورکورانه، بلکه هم‌دلی آگاهانه است.

- نه حذف تفاوت‌ها، بلکه احترام به آن‌ها در سایه‌ی یک هدف مشترک.

- نه وحدت در ظاهر، بلکه پیوند در عمق جان‌ها.

در این نگاه، مقدس بودن اتحاد، به معنای اتصال به ارزش‌هایی است که با خون شهیدان، اشک مادران، و دعای پدران آبیاری شده‌اند.



دشمن امروز، تفنگ ندارد؛ تریبون دارد

رهبر انقلاب با اشاره به شکست دشمن در جنگ‌های سخت، هشدار دادند که اکنون میدان نبرد، ذهن‌ها و دل‌هاست. دشمن، دیگر با تانک نمی‌آید؛ با روایت می‌آید. با تحلیل‌های مسموم، با تصویرسازی‌های تحریف‌شده، با القای ناامیدی و بی‌اعتمادی.

در چنین شرایطی، اتحاد مقدس، همان سپر پولادینی است که نه از فولاد، بلکه از ایمان و بصیرت ساخته شده است.



نقش مردم؛ از تماشاگر تا نگهبان اتحاد

مردم، در این میدان، نه تماشاگران صحنه‌اند و نه صرفاً مخاطبان پیام‌ها. آنان نگهبانان اتحادند. وظیفه‌شان، چند وجه دارد:

۱. آگاهی‌سازی

هر شهروند، یک رسانه است. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هر پست، هر کامنت، می‌تواند یا پلی باشد برای همدلی، یا تیغی برای شکاف. مردم باید بدانند که دشمن، از همین روزنه‌ها نفوذ می‌کند.

۲. حمایت از خدمتگزاران

رهبر انقلاب تأکید کردند که باید از رئیس‌جمهور و مسئولان پرتلاش حمایت شود. این حمایت، نه به معنای چشم‌پوشی از نقد، بلکه به معنای تقویت امید و جلوگیری از تضعیف جبهه خدمت.

۳. پرهیز از افراط در نقد

نقد، اگر از مرز انصاف عبور کند، به تخریب تبدیل می‌شود. مردم باید مراقب باشند که زبان‌شان، قلم‌شان، و حتی نیت‌شان، در خدمت اصلاح باشد، نه در خدمت دشمن.

۴. تقویت روحیه جمعی

در خانواده، مدرسه، مسجد، و رسانه، باید روحیه همدلی را تقویت کرد. اتحاد، از دل‌ها آغاز می‌شود، نه از بیانیه‌ها.



اتحاد مقدس در آیینه تاریخ

تاریخ ایران، پر است از لحظاتی که اتحاد مردم، سرنوشت کشور را تغییر داده است:

- در دوران دفاع مقدس، اتحاد مقدس بود که در برابر ارتش‌های مجهز ایستاد.

- در فتنه‌های سیاسی، همین اتحاد بود که حقیقت را از غبار تردید بیرون کشید.

- در بحران‌های اقتصادی، همدلی مردم، مانع فروپاشی اجتماعی شد.

امروز نیز، اگر این اتحاد خدشه‌دار شود، دشمن نیازی به حمله ندارد؛ ما خود، دروازه را گشوده‌ایم.



نتیجه‌گیری؛ اتحاد، نه یک تاکتیک، بلکه یک عهد

اتحاد مقدس، عهدی است میان دل‌های مؤمن، برای حفظ حقیقت، عزت، و استقلال. این اتحاد، باید هر روز تجدید شود؛ با گفت‌وگوی سالم، با نقد منصفانه، با حمایت آگاهانه، و با ایمان به آینده‌ای که با هم می‌سازیم.

در جهانی که تفرقه، ابزار سلطه است، اتحاد مقدس، سلاحی است که نه می‌کُشد، بلکه زنده می‌سازد.

به قلم: فاطمه.پورعباس