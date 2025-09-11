"اتحاد مقدس" عامل "وحدت امت اسلامی" در سبک زندگی اسلامی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: "اتحاد مقدس" به "وحدت امت اسلامی" یا "اتحاد مؤمنان" در راه خدا و بر اساس اصول دینی تبدیل می‌شود. در قرآن کریم، "اتحاد" به خودی خود مقدس است، به ویژه اگر هدف آن برپایی حق، عدالت و مبارزه با ظلم و فساد باشد.



ریشه‌های الهی اتحاد (وحدت در توحید):

محور توحید: اتحاد مؤمنان در قرآن، ریشه در توحید و بندگی خدای یگانه دارد. همه مؤمنان در یک جهت و یک هدف، یعنی رضایت خداوند و اقامه عدل، حرکت می‌کنند. این وحدت نه از سر منافع مادی، بلکه از سر ایمان مشترک است.

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" به ریسمان الهی (دین خدا یا قرآن) همگی چنگ زنید و پراکنده نشوید. این آیه، اصلی‌ترین فرمان قرآنی برای اتحاد است.



هدف و غایت "اتحاد مقدس" در قرآن:

اقامه قسط و عدل: اتحاد مؤمنان برای برپایی عدالت در جامعه، مبارزه با ظلم و فساد و امر به معروف و نهی از منکر است. این اتحاد برای منافع فردی یا گروهی نیست، بلکه برای خیر عمومی امت و بشریت است.

"لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ"(2)هدف از ارسال پیامبران و کتب آسمانی، برپایی عدل و قسط توسط مردم است.



موانع و چالش‌های "اتحاد مقدس":

اختلافات فرقه‌ای و نژادی: قرآن به شدت از تفرقه و جدایی نهی می‌کند و آن را نتیجه پیروی از هوای نفس و وسوسه‌های شیطان می‌داند.

"وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ" (3)مانند کسانی نباشید که پس از آمدن دلایل روشن، پراکنده و دچار اختلاف شدند.



نتایج و برکات "اتحاد مقدس":

نصرت الهی: اتحاد مؤمنان، زمینه‌ساز نصرت و یاری خداوند در برابر دشمنان و مشکلات است. ضعف و شکست غالباً نتیجه تفرقه و نفاق است.

"إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ"(4)اگر خدا (و دین او) را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد.



قدرت و شوکت امت: وحدت، به امت اسلامی قدرت و شوکت می‌بخشد و هیبت آن را در دل دشمنان می‌اندازد.



نقش رهبری و اهل بیت در "اتحاد مقدس":

در تفسیر شیعی، نقش امام و اهل بیت پیامبر (ص) به عنوان ریسمان الهی (حبل‌الله) و محور وحدت، بسیار برجسته است. اطاعت از رهبری معصوم، ضامن اتحاد و عدم تفرقه است و به تبع آن نقش رهبری و ولایت فقیه در اسلام شیعی، به‌ویژه در عصر غیبت امام زمان (عج)، جایگاه بسیار محوری و حیاتی دارد. این نظریه، نه تنها یک تئوری سیاسی، بلکه ریشه در مبانی کلامی و فقهی شیعه دارد.

"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ"(5)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر را و صاحبان امر را از میان خودتان.

در تفسیر شیعی، "اولی‌الامر" ابتدا به ائمه معصومین (ع) اطلاق می‌شود که اطاعت از آنان همانند اطاعت از خدا و رسول است. در عصر غیبت، فقیهان جامع‌الشرایط که از نظر علم و عدالت جانشینان امامان هستند، مصداق این اطاعت در اداره امور جامعه محسوب می‌شوند؛ زیرا آنان بر اساس احکام الهی و سنت رسول و امام عمل می‌کنند. این آیه، مشروعیت حاکمیت الهی را در جامعه تأکید می‌کند.



"جهاد" به عنوان مظهر "اتحاد مقدس":

در مفهوم قرآنی، "جهاد" (چه جهاد با نفس و چه جهاد نظامی) نماد بارز "اتحاد مقدس" است. مؤمنان با اراده‌ای واحد و در یک صف، برای تحقق اهداف الهی و دفع فتنه و فساد می‌کوشند. این تلاش جمعی، جلوه‌ای از اتحاد و یکپارچگی امت است.

"إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ" (6)خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او صف بسته و جهاد می‌کنند، گویی بنیان و سدی پولادین هستند.



اخوت ایمانی به عنوان ستون "اتحاد مقدس":

قرآن برادران دینی را به عنوان "اخوة" (برادران) معرفی می‌کند که این خود بنیادی برای اتحاد و همبستگی است.

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ"(7)مؤمنان فقط برادر یکدیگرند، پس میان برادران خود صلح برقرار کنید.

پس، از منظر قرآنی، "اتحاد مقدس" به معنای وحدت و همبستگی مؤمنان بر اساس توحید و ارزش‌های الهی است که هدف آن اقامه قسط، مبارزه با ظلم و در نهایت کسب رضایت و نصرت خداوند است. این اتحاد نه تنها یک مفهوم، بلکه یک فرمان و یک راهبرد برای قدرت و رستگاری امت است.

پی‌نوشت:

1.آل‌عمران/آیه103

2. حدید/آیه ۲۵

3.آل عمران/آیه۱۰۵

4.محمد/آیه ۷

5.نساء/آیه59

6.صف/آیه ۴

7. حجرات/آیه۱۰