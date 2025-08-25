به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد که حزبالله لبنان با فشارهای سیاسی یا نظامی تضعیف نمیشود و مقاومت هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد.
وی با اشاره به اینکه حزبالله حرکتی آگاهانه و مبتنی بر حکمت و تدبیر است، گفت: این مقاومت موانع را پشت سر گذاشته و از حمایت ملت لبنان، امت اسلامی و تمامی آزادگان جهان برخوردار است.
راجه ناصر یادآور شد: زمانی که سید عباس موسوی به شهادت رسید، ملت لبنان یکصدا اعلام کرد که ما هرگز سر خم نخواهیم کرد.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در ادامه اربعین را اجتماعی عظیم و فراملی خواند که ملتها و پیروان مذاهب مختلف را در کنار یکدیگر گرد میآورد و آن را تجلی عشق به امام حسین(ع) دانست؛ عشقی که امت اسلامی را به کاروانی آگاه و دشمنشناس تبدیل میکند.
وی تأکید کرد: مقاومت، امام حسین(ع) را اسوه و الگوی خود میداند. اربعین تنها به شیعیان اختصاص ندارد بلکه متعلق به همه عدالتخواهان و آزادیطلبان جهان است.
راجه ناصر همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران گفت: زمانی که کفر و نفاق به ایران حمله کرد، مردم با مقاومت و رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز همبستگی کردند. امروز نیز نگاه تمام آزادیخواهان به جمهوری اسلامی ایران است. آیتالله خامنهای رهبری هستند که در دوران غیبت امام زمان(عج)، امت را هدایت میکنند.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با تاکید بر اینکه که رژیم صهیونیستی توانایی مقابله به تنهایی با جمهوری اسلامی ایران و حزبالله را ندارد، افزود: تلآویو پیشتر نیز از ایران، حزبالله و گروههای مقاومت شکست خورده و در آینده نیز سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.
