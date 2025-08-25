فراخوان در لبنان برای تجمع در محکومیت تصمیم دولت درباره سلاح

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش أمل و حزب‌الله لبنان کارگران این کشور را به تجمع در روز چهارشنبه در محکومیت تصمیمات دولت درباره انحصار سلاح دعوت کردند.

دفتر مرکزی کارگران جنبش أمل و واحد سندیکاها و کارگران مرکزی در حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما از کارگران، تولید کنندگان و سندیکاها در لبنان می‌خواهیم ساعت ۱۷:۳۰ بعد از ظهر چهارشنبه در میدان ریاض الصلح در محکومیت تصمیمات صادر شده توسط دولت درباره انحصار سلاح تجمع کنند. تصمیمات دولت با منافع ملی و سند وفاق ملی مغایرت دارد. این تجمع برای تاکید بر حق لبنان برای حفظ حاکمیت و حق ملت و مقاومت آن در دفاع از سرزمین و آزادسازی آن از اشغالگری اسرائیل و ایمان به مقدس بودن مقاومت و سلاح آن و محافظت از تصمیم رسمی لبنان در برابر هرگونه فشارهای خارجی و تحت شعار «هیهات من الذله» است.

آنها تاکید کردند: صبر ما بر چالش‌هایی که وطن با آن مواجه است طولانی شده است و اکنون زمان بیان موضع یکپارچه ملی خود رسیده است. ما این تجمع بزرگ ملی را برای بیان مخالفتمان با تسلیم شدن و دفاع از قدرت لبنان و حاکمیت آن برگزار خواهیم کرد. این تجمع تاکیدی است بر حق ما برای حفظ سلاحمان که قدرت خود را برای درهم شکستن دشمنان ثابت کرده است و حق ما در مقاومت در برابر دشمن اسرائیلی که بخشی از سرزمین ما را اشغال کرده و آزادی‌مان را محدود کرده است.

طبق گزارش النشره، جنبش أمل و حزب‌الله لبنان تاکید کردند: تجمع ما همچنین در راستای وفاداری به خون شهدا و ایمان به آموزه‌های امام موسی صدر است مبنی بر اینکه اسرائیل شر مطلق است و تعامل با آن حرام است. همچنین در راستای آموزه‌های امام خمینی رحمت الله که گفته بود اسرائیل غده سرطانی است. ما از کارگران می‌خواهیم روز چهارشنبه روزی جاودان در کارنامه مبارزه آنها باشد. این تجمع تاکیدی بر جایگاه مقاومت و سلاح شریف آن در دفاع از عزت وطن و حاکمیت آن است.

