سلام.اعتقاد واعتمادی به این مجتهدین ندارم.چون اکثراموازی حکومت حرکت میکننددربرابرگرانی وفسادهای مالی درجامعه کاملاسکوت کرده اند.ضدانقلاب هم نیستم اگرکسی مجتهدانتخاب نکندجهت تقلیداعمال شرعیش اشکال دارد؟ باتشکر

1- از صداقت در گفتار شما تشکر می شود اما برای اطلاع شما می گوییم که اگر به سایت مراجع معظم رجوع نمایید می یابید که بهر یک از مقامات که به ملاقاتشان آمده اند و در جلسات درس و سخنرانی توصیه به رعایت حال مردم خصوصا ضعفا را نموده اند .پس آنها در وظیفه خود کوتاهی نکرده اند و اما چرا به توصیه ها عمل نمی شود ، احتمال بدهید که دولت توان حرکت بیش از این را نداشته باشد و یا افرادی چوب لای چرخ حرکت کشور می گذارند 2- اگر خود شما مجتهد هستید و یا می توانید بین نظرات فقهای بزرگ احتیاط کنید تقلید لازم نیست و الا برای عمل به وظایف شرعی باید حجتی در روز قیامت داشته باشید که آنهم قلید از مرجع اعلم است . موفق باشید .