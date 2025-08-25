فراخوان امل و حزب الله در اعتراض به دولت لبنان درباره سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش‌های امل و حزب الله لبنان، کارگران لبنانی را به برپایی گردهمایی در روز چهارشنبه آینده در میدان ریاض الصلح در اعتراض به تصمیم دولت لبنان درباره سلاح مقاومت، دعوت کردند.

به گزارش النشره، حزب الله و امل در بیانیه‌ای از کارگران لبنانی و پیشه‌وران و سندیکاهای شرافتمند خواستند در ساعت پنج و نیم عصر روز چهارشنبه در میدان ریاض الصلح بیروت تجمع کنند.

بر اساس این بیانیه، این تجمع به منظور ابراز انزجار از مصوبات دولت لبنان در روزهای پنجم و هفتم اوت ۲۰۲۵ برپا می‌شود که با منافع عالی ملی کشور و سند وفاق ملی و همزیستی در لبنان در تضاد است.

در این بیانیه تاکید شده است، هدف از برپایی این تجمع، تاکید بر حق لبنان برای حفظ حاکمیت خود و حق مردم و مقاومت لبنان برای دفاع از سرزمین خود و آزادسازی آن از سیطره اشغالگران اسرائیلی و تاکید بر مقدس بودن مقاومت و سلاح آن و مصون نگه داشتن تصمیم گیری‌های رسمی در لبنان از هرگونه فشار خارجی است.

این تجمع با شعار «هیهات منا الذله» برگزار خواهد شد.

