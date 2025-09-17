نماینده جنبش امل: هدف اسرائیل، نابودی شیعیان لبنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «صلاح فحص» نماینده جنبش امل در لبنان طی سخنانی در سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع نقش رسانه‌های حامی مقاومت در روایت مظلومیت و ایستادگی مردم غزه، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر (ص) گفت: صحبت درباره مقاومت یک ساعت، ۱۰ ساعت و... نیست، مقاومت از زمان امام حسین (ع) است، مقاومت ما کربلایی است.

وی با طرح این پرسش که «مقاومت در لبنان از چه تاریخی شکل گرفته است؟»، اظهار داشت: می‌دانید لبنان یک کشور به وسعت ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع است که قبل از جنگ جهانی اول به عنوان یک لبنان نبود، فقط جبل لبنان بود و قسمت‌هایی از آن جزو فلسطین و سوریه محسوب می‌شد، اکنون مناطقی که در لبنان مسیحی نشین هستند پیش از این متعلق به شیعیان بود اما در دوره‌ای که عثمانی‌ها طرفدار سنی‌ها بودند و از طرفی مسیحیان و دروزی‌ها نیز مورد حمایت و پشتیبانی اروپایی‌ها بودند، این مناطق جا به جا شد.

نماینده جنبش امل در تهران همچنین بیان کرد: بعد از اشغال فلسطین در مرز لبنان و فلسطین هر روز شاهد حمله و کشتار بودیم، هر کسی وارد لبنان می‌شد اسیر شده و دولت هیچ اهمیتی نمی‌داد و حتی بودجه دولت برای مناطق مسیحی‌نشین در نظر گرفته می‌ شد، به تدریج که در سال ۱۹۶۰ امام موسی صدر به لبنان سفر کرد و وضعیت شیعیان لبنان را دید برای او جای تعجب داشت، امام موسی صدر مقاومت را در ابعاد گوناگون تعریف می‌کرد؛ هم از بعد فرهنگی و تربیتی قابل بررسی بود هم از بعد نظامی به این موضوع پرداخت.

صلاح فحص افزود: بعد از این که جنبش امل و حزب‌الله روی کار آمدند، توانستند در دولت وارد شوند، البته توان آن‌ها در دولت نه این‌که بیش‌تر از بقیه اما کمتر هم نیست. در موقعیت‌های مختلف تسلط لازم وجود دارد.

در جنگ با ایران نه فقط پیروزی نداشتند بلکه خیلی به ضرر آن‌ها شد

وی در ادامه یادآور شد: در سال ۲۰۰۰ جنوب لبنان از اشغال آزاد شد،‌ در جنگ ۳۳ روزه نیز پیروزی حاصل شد، اما بدانیم سیاست اسرائیل در جنگ چگونه است؟ اگر تاریخ را مشاهده کنید در هر جنگی که شروع شده اسرائیل در روزهای اول و دوم جنگیده است، جنگی هم که اخیرا در لبنان آغاز شده در حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل تصمیم گرفته شده است، در واقع هدف اصلی اسرائیل عدم وجود شیعیان لبنان در جنوب این کشور است.

نماینده جنبش امل در تهران با تاکید بر این‌که «هدف اسرائیل نابودی شیعیان لبنان در جنوب این کشور است، همان‌طور که در غزه هدف‌ آن، اخراج فلسطینی‌هاست»، گفت: اگر به صورت تحلیل، بررسی داشته باشیم، در جنگ ۲۰۲۴ بنا بود به صورت هوایی حملات گسترده‌ای را انجام دهند اما انفجار پیجرها تاحدودی توانست مانع این هدف شود، ۲۴ سپتامبر که دوشنبه سیاه نامگذاری شد اگر اسرائیل موفق می‌شد حملات هوایی خود را انجام دهند، مطمئن باشید دیگر شیعیان و مقاومت در لبنان تمام می‌شد.

فحص با اشاره به این‌که «در سال ۱۹۸۲ اسرائیل به بیروت رسید و آن را تحت کنترل خود درآورد»، اظهار داشت: اما اکنون می‌بینیم اسرائیل حتی نمی‌تواند یک کیلومتر وارد لبنان شود. درست است که سید حسن نصرالله و ۶ هزار شهید از دست دادیم اما واقعا اتفاقات خیلی‌ بدتری می‌توانست رخ دهد که به لطف خدا نشد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت لبنان و موضوع خلع سلاح حزب‌الله گفت: از لحاظ سیاسی می‌خواهند حزب‌الله را خلع سلاح کنند و دولت اعلام کرده سلاح در اختیار دولت باشد. ما یعنی جنبش امل و حزب الله و شیعیان لبنان مشکلی نداریم اما معتقدیم باید جلساتی برگزار شود و اطمینان دهند امنیت چگونه تامین خواهد شد و آیا اسرائیلی‌ها و یا داعشی‌ها از طرف سوریه به ما حمله نمی‌کنند.

نماینده جنبش امل در تهران همچنین بیان کرد: البته در حال حاضر این مساله با سیاستی که انجام شد و نیز اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، موجب شده کسانی که دنبال این مساله بودند بیش‌تر بیاندیشند، همان طور که گفتم اسرائیل در آغاز جنگ‌ها فقط در روز اول و دوم می‌جنگد، دیدیم در ایران هم برنامه داشتند و در جنگ با ایران نه فقط پیروزی نداشتند بلکه خیلی به ضرر آن‌ها شد. ۷۰ درصد از عملیات‌ها داخلی بود و همین مساله باعث شد ایران در این زمینه خیلی کار کند.

طوفان الاقصی لیله‌القدر مقاومت است

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین «میثم امرودی» دبیرکل مجمع فعالان و سازمان های مردم نهاد حامی آزادی قدس شریف نیز طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: اولین قدم در شناسایی مقاومت؛ مولفه شاخصه‌ها و افرادی است که در این جریان پرورش یافته‌اند. شهید فتحی شقاقی، شهید احمد یاسین و یا امام موسی صدر از جمله افرادی هستند که با بررسی زندگی آن ها می‌توانیم پی ببریم چگونه پرورش یافته‌اند. در حقیقت اگر می‌خواهیم مقاومت را بشناسیم باید این افراد را بشناسیم.

وی همچنین با تاکید بر نقش رسانه‌ها در روایت مقاومت تصریح کرد: در حوزه محتوا فوق العاده دست پُر هستیم اما ای کاش در رسانه ها می توانستیم سیستمی درست کرده و هزینه کنیم، یکی از اقدامات دشمن این است که حواس ما را پرت کند، کودکان را می‌کشد اما بنا ندارند رسانه‌ای شود اما اگر در سایر کشورها باشد طوری منتشر می‌کنند که تمام دنیا آن را ببینند.

حجت الاسلام امرودی با بیان این‌که «طوفان الاقصی لیله القدر مقاومت است»، گفت: مقاومت یک مکتب است، یک باور به آیات الهی است، کدام ‌شیعه‌ای در طول تاریخ تشیع به جایی حمله کرده است،چه کسی شک دارد آمریکا بساطش را جمع می‌کند؟ به نظر اثاث‌کشی آن فقط طول می‌کشد. در کجای دنیا صبح با بزرگ‌ترین ارتش دنیا می‌جنگی و شب بزرگ‌ترین ابر قدرتی که در دنیا مدعی است پایگاه او در العدیده قطر مورد حمله قرار می‌گیرد.

این عضو هیات امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین با اشاره به این که کشورهای منطقه بدانند حمله به قطر آغاز جنایت بزرگ بشری است، خاطرنشان کرد: امروز دنیا فهمید اسرائیل زورش به بی دفاع‌ها می‌رسد، اسرائیل لات کوچه‌های خلوت است. امروز همه فهمیدند چهره اسرائیل یک خواب نبود، یک زمانی یاسر عرفات یک سکه در دست داشت و می‌گفت فکر نکنید این‌ها فقط برای فلسطینی‌ها خطر دارند، بلکه خطر آن‌ها برای همه است.

