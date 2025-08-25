آیین رونمایی از کتاب «بررسی تأثیر بحران آب بر مناقشات بین اسرائیل و همسایگان»

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست فعالان ادبیات پایداری با محوریت رونمایی از کتاب «بررسی تأثیر بحران آب بر مناقشات بین اسرائیل و همسایگان» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد؛ نشستی که در آن پژوهشگران و منتقدان ابعاد راهبردی مسئله آب در منازعات خاورمیانه و سیاستهای رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار دادند.
این نشست با حضور جمعی از معاونان و مدیران موزه، مرتضی قاضی، نصرتالله صمدزاده، یحیی نیازی، مجید محمدولی، فریبا انیسی و گروهی از منتقدان و فعالان ادبیات پایداری در سالن قصرشیرین این موزه برگزار شد.
در ابتدای مراسم، از کتاب «بررسی تأثیر بحران آب بر مناقشات بین اسرائیل و همسایگان» تألیف مجتبی رحماندوست و مختار مجاهد، از تازههای نشر سرو، رونمایی به عمل آمد.
در ادامه علیرضا عسگری، معاون فرهنگ و ارتباطات موزه، در سخنانی اعلام کرد: تا پایان سال دو بخش جدید به مجموعه موزه افزوده خواهد شد؛ نخست با موضوع نقش بانوان در دفاع مقدس و دیگری با محوریت نقش تهران در دفاع مقدس. هر کدام از این موضوعات اهمیت ویژهای دارند، چراکه تاکنون در این سطح جامع به آنها پرداخته نشده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت کتابخانه موزه افزود: در آینده نزدیک، کتابخانه و مرکز اسناد موزه در قالبی مجهزتر و جامعتر به بهرهبرداری خواهد رسید و به یکی از پرکاربردترین مراکز برای پژوهشگران حوزه دفاع مقدس تبدیل میشود.
در ادامه نشست، فعالان و منتقدان حوزه ادبیات پایداری بر ضرورت توجه بیشتر به تولید و نشر آثار دفاع مقدس تأکید کردند. آنان بازخوانی تجربههای ماندگار رزمندگان و انتقال آن به نسلهای آینده را نیازمند حمایت جدیتر از نویسندگان و ناشران دانستند. همچنین پیشنهاد شد برای گسترش دامنه مخاطبان، آثار دفاع مقدس با بهرهگیری از زبان روز، قالبهای متنوع ادبی و توجه به نیازهای جوانان تولید و منتشر شود تا این گنجینه فرهنگی ماندگارتر و اثرگذارتر در جامعه حضور یابد.
