مسجد؛ بنیانی برای استمرار حیات دینی و اجتماعی مسلمانان

از نخستین روزهای ورود پیامبر اکرم(ص) به مدینه تا دوران دفاع مقدس و امروز، مسجد همواره پایگاه اتحاد، مقاومت، تربیت و خدمت به مردم بوده است. به همین مناسبت و نیز فرارسیدن روز و هفته جهانی مسجد، خبرنگار ابنا در گفتوگویی با ماموستا مختار فرجی، عالم برجسته اهل سنت و امام جماعت مسجد جامع سنندج، اهمیت جایگاه مسجد و کارکردهای آن در جامعه معاصر را بررسی کرده است.
ریشه قرآنی جایگاه مسجد
ماموستا فرجی در ابتدای سخنان خود با استناد به آیات قرآن کریم، جایگاه مسجد را در تعالی جامعه اسلامی تبیین کرد و گفت: خداوند در سوره مبارکه توبه، سازندگان و متولیان مساجد را از زمره هدایتیافتگان دانسته و بر لزوم بنای مسجد بر پایه تقوا تاکید کرده است.
وی افزود: در آیه ۱۰۸ همین سوره آمده است که مسجدی که از روز نخست بر اساس تقوا بنا شود، شایستهترین مکان برای نماز و عبادت است و این آیه بیانگر آن است که مسجد باید ریشه در پاکی و پرهیزکاری داشته باشد و بر اساس اخلاص ساخته و اداره شود.
اهمیت والای ساخت، آبادانی و حفظ حرمت مسجد
امام جماعت مسجد جامع سنندج با اشاره به حدیث پیامبر اسلام(ص) گفت: هر کس حتی به اندازه لانه گنجشک خانهای برای خدا بنا کند، خداوند در بهشت قصری برای او قرار خواهد داد و این حدیث نشاندهنده اهمیت والای ساخت، آبادانی و حفظ حرمت مسجد است.
وی تأکید کرد: ساخت و آبادانی مسجد تنها یک اقدام عبادی نیست بلکه بنیانی برای استمرار حیات دینی و اجتماعی مسلمانان است و هر مسجد میتواند در محله و شهر خود به پایگاهی برای خدمترسانی و رفع نیازهای مردم تبدیل شود.
مسجد؛ میعادگاه امت اسلامی
ماموستا فرجی، مسجد را میعادگاه همه مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: مسجد در طول تاریخ اسلام محل گردهمایی مؤمنان، اقامه نماز جماعت، برگزاری خطبههای جمعه و ساماندهی امور اجتماعی و سیاسی بوده است.
وی گفت: این پایگاه الهی نه تنها برای اغنیا بلکه بهویژه برای محرومان و مستضعفان پناهگاه و تکیهگاه بوده است.
وی صداقت و برادری کارگزاران مسجد اعم از امام جماعت، هیئت امنا و خادمان را کلید ایجاد اخوت و رفع تبعیضها عنوان کرد و افزود: وحدت اسلامی از دل مساجد آغاز میشود و باید در این مکان مقدس تقویت شود.
نقش مسجد در دوران دفاع مقدس
امام جماعت مسجد جامع سنندج با یادآوری نقش مساجد در دوران دفاع مقدس گفت: مساجد در آن دوران همانند صدر اسلام، پایگاه جذب نیرو، سازماندهی جبههها، جمعآوری کمکهای مردمی و پشتیبانی از رزمندگان بودند و این نقش تاریخی نشان میدهد که مسجد تنها محلی برای عبادت فردی نیست بلکه کانونی برای شکلگیری حرکتهای اجتماعی و ملی است.
مساجد؛ پایگاه تقریب و اخوت اسلامی
ماموستا فرجی بر نقش مساجد در تقویت وحدت اسلامی تاکید کرد و گفت: مساجد باید فعالانه در زدودن غبار کینه و دشمنی میان مسلمانان نقشآفرینی کنند. و صدای هرگونه تفرقهافکنی باید در مساجد خاموش شود تا روح برادری و تقریبگرایی تقویت شود.
وی توجه به نسل جوان را یکی از مهمترین وظایف مساجد دانست و اظهار داشت: مساجد باید به بستری برای ترویج ازدواج آسان، آموزش مهارتهای دینی و حتی مهارتهای شغلی و ورزشی تبدیل شوند.
وی گفت: در این صورت، جوانان نهتنها پیوند عمیقتری با مسجد برقرار میکنند بلکه مسجد نیز به نهادی پویا و زنده در جامعه بدل خواهد شد.
ساخت مسجد؛ نخستین اقدام پیامبر(ص) در مدینه
ماموستا فرجی در بخش دیگری از گفتوگو یادآور شد: «پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت به مدینه، نخستین اقدام خود را ساخت مسجد قرار داد.
وی تصریح کرد: این اقدام پیام روشنی دارد که حیات جامعه اسلامی بدون مسجد معنا ندارد.، مسجد از همان ابتدا محل عبادت، تعلیم، قضاوت، حل مشکلات اجتماعی و سیاسی و سازماندهی امور مسلمانان بود.
وی افزود: امروز نیز اگر مساجد پویا باشند، بسیاری از مشکلات جامعه از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی در همین پایگاه الهی قابل حل است.
امام جماعت مسجد جامع سنندج در پایان سخنان خود تأکید کرد: مساجد باید جذبکننده، تجهیزکننده و پشتیبان امت اسلامی باشند و این خانههای خدا اگر به درستی احیا شوند، میتوانند محور وحدت، خدمت و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.
گفتنی است، برنامههای هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا میشود.
