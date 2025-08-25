به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ اسرائیل علیه لبنان در سال ۲۰۲۴ میلادی، موجب تشدید بحران‌های موجود در بازار کار لبنان شد. طبق گزارش تازه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا (اسکوا) با عنوان «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ ۲۰۲۴ بر لبنان»، مشخص شد که در جریان جنگ، نرخ اشتغال در بخش خصوصی لبنان به ۲۵ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۴، حاکی از رشد اقتصادی لبنان بود، اما جنگ موجب شد بانک جهانی برآوردهای خود را بازنگری کند و اعلام کند که این درگیری‌ها رشد واقعی اقتصاد لبنان را ۶.۶ درصد کاهش داده‌اند.

در واقع، سال ۲۰۲۴ میلادی قرار بود نقطه‌ای برای آغاز بهبود نسبی اقتصادی لبنان پس از پنج سال بحران بانکی و پولی باشد. اما حمله اسرائیل به لبنان، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر تمامی شاخص‌های ساختاری اقتصادی لبنان گذاشت.

طبق گزارش اسکوا، در مناطقی از لبنان که بیشترین آسیب را از حملات اسرائیل دیده‌اند، ۳۶ درصد از نیروی کار شغل خود را از دست داده‌اند، در حالی که این رقم در مناطق کمتر آسیب‌دیده ۱۷ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از کاهش اشتغال در لبنان مربوط به مناطق جنگ‌زده این کشور است.

پس از آتش‌بس نیز بحران اقتصادی در لبنان ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که ۱۴ درصد از کارگران این کشور، همچنان بیکار هستند. روند بهبود در مناطق جنگ‌زده لبنان بسیار کندتر از سایر مناطق بوده و نرخ بیکاری در این مناطق پس از جنگ به ۲۴ درصد رسیده، در حالی که نرخ بیکاری در مناطق دیگر تنها ۷ درصد است.

آمار اسکوا همچنین نشان می‌دهد که زنان شاغل در بخش خصوصی لبنان آسیب‌پذیرتر بوده‌اند. نرخ بیکاری در میان زنان این کشور ۱۸ درصد بوده، در حالی که این رقم برای مردان لبنانی ۱۲ درصد است. از سوی دیگر، ۳۵ درصد از زنان شاغل در لبنان با کاهش درآمد مواجه شده‌اند و میانگین کلی درآمد در این کشور ۱۵ درصد کاهش یافته است.

این تغییرات گسترده در ساختار نیروی کار لبنان، تأثیر مستقیمی بر ساختار اجتماعی این کشور گذاشته‌اند. طبق برآورد اسکوا، حدود ۱.۶ میلیون نفر در لبنان با سطح بالایی از ناامنی غذایی شدید مواجه‌اند که از این میان، ۹۲۸ هزار نفر شهروند لبنانی هستند. شایان ذکر است که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، نرخ فقر در لبنان بیش از سه برابر شده و از ۱۱ درصد به ۳۳ درصد رسیده است.

تأثیرات جنگ ۲۰۲۴ اسرائیل علیه لبنان به‌ویژه در استان‌های بعلبک–هرمل، نبطیه و جنوب لبنان که مستقیماً درگیر جنگ بوده‌اند، موجب افزایش چشمگیر فقر پولی در لبنان شده است.

