به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعهای از حملات هوایی اسرائیل، مناطق مختلفی را در لبنان هدف قرار داده است. این مناطق شامل حومه شهرک الجرمق، منطقه المحمودیه، ارتفاعات جبلالریحان و تپههای اطراف شهرک الخریبة در منطقه بقاع در شرق کشور بودهاند.
از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که جنگندههای اسرائیلی، حملات هوایی سنگینی را به مناطق جنوب و شرق لبنان از جمله استان بقاع و دو منطقه بعلبک و جزین انجام دادهاند.
رسانههای محلی نیز گزارش دادند که حملاتی به ارتفاعات واقع در سلسله کوههای شرقی، بین مناطق الخریبة و بریتال صورت گرفته و تصاویر متعددی از این حملات در فضای مجازی منتشر شده است.
هدفگیری زیرساختهای حزبالله
«یسرائیل کاتس» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که ارتش این رژیم در حال اجرای حملاتی گسترده علیه آنچه زیرساختهای حزبالله خوانده، است. به گفته او، در این حملات بزرگترین مرکز تولید موشکهای دقیق حزبالله هدف قرار گرفته که پیش از این نیز بارها مورد حمله بوده است.
ارتش اسرائیل نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که مجموعهای از حملات علیه مواضع نظامی حزبالله در جنوب لبنان و منطقه بقاع انجام شده است.
ادامه حملات پهپادی و نقض مکرر آتشبس
در روزهای اخیر، حملات اسرائیل به خاک لبنان به ویژه با استفاده از پهپادها شدت یافته که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان و اعضای حزبالله شده است. تلآویو مدعی است که این حملات در راستای مقابله با تهدیدهای حزبالله و جلوگیری از بازسازی توان نظامی آن پس از جنگ اخیر صورت میگیرد.
رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرده که اجازه نخواهد داد حزبالله بار دیگر توان نظامی و فرماندهی خود را احیا کند.
بیش از ۳ هزار نقض آتشبس توسط اسرائیل
لازم به ذکر است که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، آتشبسی میان حزبالله و اسرائیل برقرار شده بود، اما تلآویو بیش از ۳ هزار بار این توافق را نقض کرده است.
در همین حال، رژیم صهیونیستی به صورت روزانه مناطق جنوبی لبنان را هدف حمله قرار میدهد و تاکنون پنج تپه راهبردی در این مناطق را که در جریان جنگ گسترده ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ تصرف کرده، در اشغال خود نگه داشته است. این درگیریها تاکنون بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار مجروح برجای گذاشته است.
