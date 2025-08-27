به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان پس از اظهارات فرستاده آمریکا در کاخ بعبدا، از بیروت خواست فوراً سفیر این کشور را احضار کند.

حزب‌الله لبنان امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از موضع آمریکا که «تام باراک» فرستاده این کشور در جمع خبرنگاران لبنانی در کاخ بعبدا داشت و رفتار آنها را به «حیوانات» تشبیه کرد، اعلام کرد البته اصلا از این منطق احمقانه، متکبرانه و زورگویانه آمریکا غافلگیر نشدیم اما از مقامات لبنانی می‌خواهیم فورا سفیر آمریکا را احضار کرده و او را توبیخ کنند.

برخورد باراک با خبرنگاران لبنانی و استفاده او از الفاظی توهین‌آمیز درباره خبرنگارها در جریان کنفرانس مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری بعبدا، در شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرده و موجی از انتقادها را به راه انداخت.

در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار باراک و «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان، زمانی که خبرنگارها برای طرح سوال‌های خود از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، باراک در ادبیاتی زننده خطاب به آنها گفت «لطفا کمی آرام باشید، می‌خواهم چیزی به شما بگویم، به محض اینکه هرج و مرج شده و همانند حیوانات رفتار کنید، اینجا را ترک خواهیم کرد.»

همچنین باراک قبل از پاسخ دادن به سوال‌ها درباره مساله خلع سلاح حزب‌الله لبنان، گفت: می‌خواهید بدانید چه خبر است، پس متمدنانه رفتار کنید.

دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» ضمن ابراز تاسف از سخنان یکی از مهمان‌های خود از تریبون آن، از تمامی خبرنگارها و نماینده‌های رسانه‌های محترم تشکر کرد.

باراک در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه در لبنان تاکید کرد که اشغالگران صهیونیست قبل از اجرای طرح ویژه دولت لبنان برای انحصاری کردن اسلحه در دست دولت، هرگز عقب‌نشینی نخواهند کرد و تل‌آویو با ارائه طرح خود برای عقب‌نشینی از لبنان، به طرح بیروت پاسخ خواهد داد.

او گفت: اسرائیل هرگز قبل از اجرای طرح دولت لبنان (درباره خلع سلاح حزب‌الله)، از خاک لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

باراک در ادامه مدعی شد: ما به دنبال جنگی داخلی در لبنان نیستیم و تلاش خواهیم کرد تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان را تضمین کنیم اما مهم‌تر از آن خلع سلاح حزب‌الله است.

فرستاده آمریکا افزود: اسرائیل گام‌هایی مشابه گام‌های خلع سلاح حزب‌الله را خواهد برداشت و دولت لبنان طرحی برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه خواهد کرد و فکر می‌کنم که این طرح موفقیت‌آمیز خواهد بود و دولت لبنان ۱۱ نکته را تعیین کرد و تعهد داده به آنها پایبند باشد که اولین آنها خلع سلاح حزب‌الله است.

او یکشنبه در سفری که به اراضی اشغالی داشت، با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

در این دیدار ۲ طرف درباره متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و آینده روابط با سوریه گفتگو کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که باراک در دیدار با نتانیاهو درخواست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای توقف حملات این رژیم به لبنان و نیز مساله مذاکرات با سوریه را مورد بررسی قرار داد.

