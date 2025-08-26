سرهنگ «غلامرضا ملک‌علیپور» رئیس ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان؛ با اعلام تقویم اجلاسیه‌های دومین کنگره ملی شهدای گیلان اظهار کرد: این کنگره با شعار «گیلان، پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت» برگزار می‌شود و تلاش دارد تا با برگزاری برنامه‌های متنوع، یاد و خاطره شهیدان این دیار ولایتمدار را زنده نگه دارد و فرهنگ ایثار و شهادت را بیش از پیش در جامعه ترویج کند.

به گفته وی، نخستین برنامه این کنگره روز شنبه هشتم شهریورماه با اجلاسیه شهدای پشتیبانی و حرکت کاروان ۱۵۱۳ خودرویی رأس ساعت ۹ صبح در جاده تهران، موقعیت شهدا، باغ‌موزه دفاع مقدس آغاز خواهد شد. در ادامه و در روز یکشنبه نهم شهریور، آیین افتتاحیه نمایشگاه کنگره با حضور مسئولان و مردم از ساعت ۱۷:۳۰ عصر در همان محل برگزار می‌شود.

ملک‌علیپور افزود: روز دوشنبه دهم شهریور دو اجلاسیه مهم برگزار خواهد شد؛ صبح این روز اجلاسیه شهدای پیشکسوتان جهاد و شهادت در مصلای امام خمینی(ره) رشت و عصر همان روز نیز اجلاسیه شهدای طلاب و روحانیون در رحیم‌آباد رودسر برپا می‌شود.

وی ادامه داد: چهارشنبه دوازدهم شهریور، اجلاسیه شهدای زن، خانواده و دفاع مقدس ساعت ۱۰ صبح در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد. همچنین پنجشنبه سیزدهم شهریور، اجلاسیه شهدای ورزش، جوان و دفاع مقدس ساعت ۸ صبح در مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت، سالن تختی، برگزار می‌شود. اجلاسیه شهدای ارتش نیز روز شنبه پانزدهم شهریور ساعت ۱۹ در سالن شهید سلامی رشت در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد کنگره هشت هزار شهید گیلان در پایان خاطرنشان کرد: اجلاسیه پایانی کنگره روز دوشنبه هفدهم شهریور ساعت ۱۹ در سالن شهید سلامی واقع در جاده تهران رشت برگزار خواهد شد و بدین ترتیب پرونده دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و مردم شهیدپرور این استان بسته خواهد شد.

وی تأکید کرد: انتخاب شعار «گیلان، پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت» نشان‌دهنده جایگاه ویژه مردم گیلان در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است؛ چراکه این استان با تقدیم بیش از هشت هزار شهید، همواره در صف نخست دفاع از ارزش‌های الهی، ملی و میهنی قرار داشته است.|

