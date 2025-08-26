به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرانچسکا آلبانِزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) از سکوت رسانهها و خبرنگاران جهان، در برابر شهادت پنج خبرنگار فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در جنوب نوار غزه به شدت انتقاد کرد.
این حمله که شامگاه دوشنبه صورت گرفت، منجر به شهادت ۲۰ تن شد که پنج نفر از آنان خبرنگار بودند. آلبانیز در واکنش به این رویداد، تصویری از دوربین یکی از خبرنگاران جانباخته را منتشر کرد و نوشت: «این دوربین باید روزی در یادمان نسلکشی به نمایش گذاشته شود؛ به یاد قربانیان بیشمار جنایاتی که اسرائیل در غزه مرتکب شده است.»
او در ادامه با لحنی تند افزود: «شرم بر تمام خبرنگارانی که در برابر قتل همکاران شجاع فلسطینی خود، که در حال ثبت حقیقت بودند، سکوت اختیار کردهاند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه، بهویژه در میان فعالان رسانهای، با نگرانیهای فزاینده نهادهای حقوق بشری و خبرنگاری بینالمللی همراه شده است. آلبانِزه پیشتر نیز بارها نسبت به نقض حقوق بشر در فلسطین هشدار داده بود.
