به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین امروز اعلام کرد که بانکهای خون در بیمارستانهای نوار غزه با کمبود شدید مواجه هستند.
این هشدار در حالی مطرح میشود که حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه برای صد و شصت و سومین روز متوالی ادامه دارد و شمار زیادی شهید و مجروح برجای گذاشته است.
در بیانیه رسمی این وزارتخانه آمده است: «نیاز روزانه بیمارستانها به واحدهای خون و ترکیبات آن از ۳۵۰ واحد فراتر رفته است.» همچنین تأکید شده که «نوع جراحات شدید ناشی از حملات، نیاز به تزریق فوری و گسترده خون برای نجات جان مجروحان را افزایش داده است.»
وزارت بهداشت همچنین از کاهش منابع تأمین خون، از جمله کاهش چشمگیر در کمپینهای اهدای خون مردمی، به دلیل گسترش گرسنگی و سوءتغذیه در میان جمعیت آواره و آسیبدیده خبر داد.
این وضعیت بحرانی در حالی ادامه دارد که زیرساختهای درمانی غزه، تحت فشار بیسابقهای قرار گرفتهاند و سازمانهای بینالمللی بارها نسبت به فروپاشی کامل خدمات پزشکی در این منطقه هشدار دادهاند.
