به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار ستاد خبر روز جهانی مسجد گفت: طرح «مسجد، مدرسه دوم»، طرح ارتباط بین مسجد، مدرسه و خانه در آموزش و پرورش در حال اجرا است. در قالب این طرح، تلاش می کنیم بچه ها و خانواده ها را با مسجد ارتباط دهیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در قالب این طرح، سعی شده است تا ارتباط متقابل بین سه نهاد تربیتی یعنی مسجد، مدرسه و خانه برقرار کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش مسجد در تقویت تاب آوری اجتماعی و سبک زندگی مسجدی، گفت: آموزش و پرورش در حوزه آسیب های اجتماعی و برنامه ریزی و کنترل برای کاهش آسیب های اجتماعی متمرکز است.

کاظمی تصریح کرد: مرکز ثقل این موضوع داشتن مهارت های مختلف است و یکی از این مهارت ها تاب آوری در مقابل مسائل، حوادث و اتفاقات است به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه، فعالیت های زیادی در این حوزه آغاز کردیم که نتایج خوبی هم خواهند داشت.

گفتنی است، برنامه‌های هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا می‌شود.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

