رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا + ویدیو

توئیت عبری KHAMENEI.IR دوشنبه شب سوم شهریور ۱۴۰۴ بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) را منتشر کرد.

در این توئیت تصریح شده است: امروز دشمن ما، یعنی رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا است، ملتها هم از حکومت صهیونی منزجرند، دولتها هم حتی آن را محکوم میکنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه دوم شهریور ۱۴۰۴ در سالروز شهادت امام‌ رئوف حضرت علی‌بن‌ موسی‌الرضا(ع) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، «انتشار فوق‌العاده مکتب اهل بیت(ع)» و «شتاب یافتن انتشار مسئله عاشورا و فلسفه قیام امام حسین(ع) در دنیای اسلام» را مهمترین برکات سفر امام هشتم به خراسان خواندند و با تبیین نکات مهمی درباره مسائل روز تأکید کردند.

