وحدت مردم ایران در نه به رژیم صهیونیستی/ بی توجهی به صهیونیسم شناسی در ایران

مراسم افتتاحیه اردوی علمی نسل فاتح با محوریت صهیونیسم شناسی عصر امروز در سالن همایش های شیخ مفید در دانشگاه بین المللی قم برگزار شد.

بی توجهی به صهیونیسم شناسی در ایران

علی اصغر سیاحت مسئول اردوی علمی نسل فاتح در این مراسم با اشاره به تلاش ها برای صهیونیسم شناسی در ایران اظهار کرد: مجموعه تلاش ها در دهه های گذشته به ایجاد حدود ۲۰ سایت صهیونیسم شناسی در کشور منجر شد اما این سایت ها تعطیل شدند. مرحوم فرج نژاد می گفت که اگر مواد خام در زمینه محتوای صهیونیسم شناسی، تولید نکنیم کار دست سازمان های اطلاعاتی دشمن می افتد. ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد اما هنوز دستگاهی در کشور به فکر این نیفتاده است که در زمینه صهیونیسم شناسی کار کند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در دوره نسل فاتح در ۲۰ کلاس با ۱۵ عنوان شرکت می کنند، از جمله عناوین این کلاس ها سینمای یهود، جنگ سایبری، آشنایی با رژیم صهیونیستی، یهود شناسی شامل تاریخ یهود و شریعت یهود، اقتصاد صهیونیستی، آشنایی با جغرافیای جهان اسلام، بررسی وضعیت فعلی محور مقاومت، تحلیل جنگ آخرالزمان، استراتژی غافل گیری یهود و جنگ ترکیبی است.

وحدت مردم ایران در نه به اسرائیل

حجت الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگر مراسم با اشاره به راه حل جمهوری اسلامی ایران برای قضیه فلسطین اظهار کرد: راه حل مرکزی ما برای آزادسازی فلسطین، برگزاری یک رفراندوم جهانی است. هر کسی که در فلسطین به دنیا آمده است اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی می تواند در این رفراندوم شرکت کنند و تعیین تکلیف انجام بدهد، البته متجاوزان به فلسطین که این کشور را غصب کردند، حق شرکت در این رفراندوم را ندارند.

وی ادامه داد: کشور فلسطین باید یک دولت داشته باشد و گروه های مقاومت باید رژیم صهیونیستی را به این راهکار، وادار کنند. امت اسلامی باید سر قضیه فلسسطین، بیدار شود، متاسفانه در جهان اسلام شاهد دولت های سازشکار با رژیم صهیونیستی هستیم.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که کشورمان در حال مذاکره بود که هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، افزود: در اینجا حق دفاع مشروع برای ما پیش آمد و دادن پاسخ نظامی به رژیم صهیونیستی جزو اولویت های ما بود. پس از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان شاهد وحدت بین ملت ایران بودیم و حتی منتقدان به نظام جمهوری اسلامی نیز شعار نه به اسرائیل را سر دادند، باید این وحدت حفظ شود و نه اسرائیل باید به تنفر از آمریکا و هر مستکبری سرایت کند.

قنبریان خاطرنشان کرد: مردم کشورمان در زمینه نه به اسرائیل، هم نظر بودند. دشمن اکنون امید دارد که در زمینه دیپلماتیک بتواند این وحدت را از بین ببرد. مذاکره کننده ما وقتی می تواند چانه زنی کند که این وحدت در نه به اسرائیل به میدان دیپلماتیک، رسانده شود. دشمن به دنبال این است که قدرت هسته ای، قدرت موشکی و قدرت منطقه ای را از ما بگیرد.

شایان ذکر است که اردوی علمی «نسل فاتح» با محوریت صهیونیسم شناسی ویژه برادران و خواهران در دو مقطع متوسطه دوم و دانشجویان کارشناسی است، این اردوی علمی ۱۸ لغایت ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور اساتید مطرح کشوری در دانشگاه بین‌المللی قم برگزار می‌شود.

