به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فضه سادات حسینی در نشست خبری مجموعه مستند ملازمان حرم که در معراج شهدای تهران برگزار شد، از ۱۰ سال فعالیت این برنامه و تلاش برای خدمت به شهدا و خانواده‌هایشان گفت و تأکید کرد هدف برنامه ایجاد فضایی صمیمی برای شنیدن درد دل خانواده‌های شهدا و معرفی قهرمانان واقعی کشور است.

وی بیان کرد در همه سال‌ها افتخار ما این بوده که برای شهدا کار کرده‌ایم و خادم شهدا و خانواده‌هایشان بوده‌ایم و بالاتر از این هیچ افتخاری برای خود تصور نکرده‌ایم ما همیشه مدیون شهدا بوده و هستیم و خواهیم بود و مدیون همه دلتنگی‌های شهدا هستیم اگر خدا به ما این لطف را کرده و اگر شهدا این افتخار را به ما داده‌اند که برایشان کاری بسازیم از بزرگی و خوبی خود شهدا و خانواده‌هایشان بوده که دعوت ما را پذیرفتند و این اسم را به ما دادند و امیدواریم در همین مسیر بمانیم این مسیر خیلی سخت است با همه بالا و پایین‌ها ولی مطمئن هستیم که لطف و عنایت خداوند ادا شده که در این بیش از ۱۰ سال توانستیم برای شهدا گامی برداریم.

مجری برنامه تلویزیونی «ملازمان حرم» با یادآوری آغاز برنامه ملازمان حرم گفت زمانی که برنامه شروع شد اولین صدایی بود که در رسانه ملی و رسانه رسمی پرمخاطب در خصوص خانواده شهدای مدافع حرم شنیده شد در سال‌هایی که خانواده شهدای مدافع حرم در اوج گمنامی و مظلومیت بودند حتی روی مزار برخی از شهدا نوشته بود که کجا به شهادت رسیدند اما به لطف خدا این برنامه آغاز شد و من هم سعادت داشتم به این برنامه بپیوندم و در همه این سال‌ها خادم خانواده شهدا بودیم برای شهدای مدافع حرم کار کردیم خیلی از خانواده‌های شهدای دیگر نیز لطف داشتند و خواستند برای آنها هم کاری بسازیم چه از خانواده شهدای مدافع حرم و چه سایر شهدا خوب از اول قرار بود ملازمان حرم برای شهدای مدافع حرم باشد اما با توجه به شرایط کشور و منطقه و محور مقاومت در این سال‌ها فصل پنجم برنامه که ماه مبارک گذشته بود به شهدای راه قدس اختصاص یافت و ۳۰ قسمت از شهدای راه قدس ساخته شد که برخی از آنها فرماندهان شهید بودند که در سال گذشته به شهادت رسیدند از جمله شهید سیدرضی موسوی و بسیاری از شهدای دیگر.

وی درباره مخاطبان بین‌المللی برنامه گفت: برنامه الحمدالله در سوریه، لبنان، هند، پاکستان و سایر کشورها مخاطبان زیادی داشته است با وجود همه بی‌مهری‌ها و محدودیت‌ها به دلیل بسته شدن صفحات برنامه و صفحه شخصی من این صدا به مخاطبانی که دنبال شنیدن هستند رسیده است و برخی داوطلبانه بخش‌های برنامه را با زیرنویس اردو یا ترجمه عربی در کانال‌های مختلف در یوتیوب و امثال آن منتشر می‌کنند.

حسینی درباره فضای برنامه اظهار داشت: ملازمان حرم یک برنامه صرف نیست بلکه گفتگویی صمیمی و گرم با خانواده‌های شهداست فارغ از حضور دوربین و عوامل برنامه ما پا به پای خانواده‌ها صحبت و درد دل می‌کنیم و حتی گاهی احساسات خودمان را نمی‌توانیم مهار کنیم هیچگاه هدف ما این نبوده که اشک خانواده‌ها را در بیاوریم یا دنبال وایرال شدن لحظه‌ای باشیم بلکه هدف ایجاد فضایی صمیمی برای شنیدن و بیان درد دل‌ها و مظلومیت شهدا است.

مجری برنامه تلویزیونی «ملازمان حرم» افزود: همیشه به مادران، خواهران، همسران و دختران شهدا گفته‌ایم این حالت زینبی شما است که باید از شهدا بگویید و این قهرمانان و افتخارآفرینان کشور معرفی شوند تا نسل جوان به جای قهرمان‌های پوشالی با قهرمانان واقعی کشور و وطن خود آشنا شود و اگر جایی اشکی ریخته می‌شود یا دلی شکسته می‌شود هیچگاه تعمدی نبوده است.

حسینی در پایان گفت: در تمام این سال‌ها اگر آزاری یا مشکلی وجود داشته، تنها خدا و شهدا شاهد بوده‌اند و لبخند رضایت خانواده‌ها، دعاهای شهدا و خانواده‌ها بزرگترین اجر و مزد ما بوده و تنها دعا می‌کنیم که خدا دست ما را کوتاه نکند و اجازه دهد در همین مسیر باقی بمانیم.

ملازمان حرم نام و یاد شهدا را زنده نگه می‌دارد

لیلا سادات سید رضی موسوی، فرزند شهید سید رضی موسوی نیز در این نشست با اشاره به خاطرات شخصی خود گفت که معراج‌الشهدا برای او یادآور خاطرات خوب و بد است. پس از سه ماه حضور پدرش در سوریه توانستم برای اولین و آخرین بار او را اینجا ببینم.

وی با بیان اینکه معراج‌الشهدا میعادگاهی با شهید است؛ جایی برای خداحافظی و بیان حرف‌های ناگفته، افزود که هنوز دلش برای آن شب تنگ می‌شود.

خانم موسوی با گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه ادامه داد که از کودک تا فرماندهان در این جنگ شدند؛ از جمله رفیق و دوست عزیزم، خانم شهیده فرشته باقری، فرزند سردار باقری. شهیده باقری چه در دوران مدرسه و چه پس از آن، همواره در گمنامی زندگی کرد و هیچ‌گاه نگفت فرزند چه کسی است و از نام و جایگاه پدرش استفاده نکرد.

وی با اشاره به مجاهدت‌های پدرش اظهار داشت: شهید رضی ۴۱ سال خدمت کرد و ۳۵ سال در سوریه و لبنان و ۲۲ سال مداوم در سوریه حضور داشت. در همه این سال‌ها جز گمنامی و خدمت برای خدا چیزی در کارنامه او نبود.

خانم موسوی ادامه داد که هیچ‌کس نپرسید چرا سیدرضی با وجود داشتن یک فرزند ناتوان ذهنی و معلول از سوریه بازنگشت یا چگونه توانست با چنین شرایطی به کار خود ادامه دهد. همچنین این پرسش را مطرح کرد که چگونه ممکن است انسانی ۳۵ سال در سوریه و لبنان حضور داشته باشد اما حتی یک‌بار به کربلا نرفته باشد.

فرزند شهید سیدرضی موسوی درباره اهمیت برنامه‌های فرهنگی مرتبط با شهدا توضیح داد که برنامه ملازمان حرم و برنامه‌های مشابه باعث می‌شود مردم با شهدا آشنا شوند و نام آن‌ها در ذهن نسل امروز زنده بماند.

موسوی اضافه کرد که ملازمان حرم تأثیر زیادی داشته است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری هنگام زیارت مزار پدرش از بخش‌های مختلف این برنامه سخن می‌گویند و نشان می‌دهند با جزئیات زندگی او آشنا شده‌اند. این موضوع ثابت می‌کند که شهید به واسطه روایت خانواده و رسانه بهتر شناخته می‌شود.

وی تأکید کرد که این شهدا گمنام بودند و برنامه ملازمان حرم سبب می‌شود مردم با درد و رنج خانواده‌هایشان آشنا شوند و همراهی کنند.

موسوی در پایان گفت: دست‌اندرکاران این مجموعه نگاه شهدا را دارند و دعای شهدا پشت سرشان است.

در ادامه این نشست محسن اردستانی کارگردان مجموعه بیان داشت: من زیاد با برنامه‌های استودیویی مانوس نیستم، برای همین ملازمان حرم بیشتر به مستند نزدیک است. تلاش کردیم برای ضبط، به خانه شهدا برویم و روایت را از نزدیک ثبت کنیم.

این کارگردان گفت: گاهی همسران شهدا از تجربه‌های خاصشان می‌گفتند. یک بار همسر شهیدی تعریف کرد روزی که قرار بود عوامل برنامه به منزلشان بروند، یک سال از شهادت گذشته بود و او ترس از ورود به خانه داشت. اما همان شب شهید به خواب آمده و گفته بود: مهمان داریم، بروید منزل. همین روایت‌هاست که روح برنامه را متفاوت کرده است.

وی در خصوص ممیزی و سانسور بیان داشت: ما سانسور نداشتیم. اولین ممیزی ما خانواده‌های شهدا هستند که حساسیت‌های خاص خود را دارند. البته ممکن است به خاطر مباحث امنیتی ملاحظاتی وجود داشته باشد، اما سانسوری در معنای متعارف وجود ندارد. حتی ویدئوهایی مثل مواجهه نیروی انتظامی با سردار حاجی‌زاده که پرسش‌برانگیز بود، نمک برنامه محسوب می‌شود. بیشتر مشکلات ما با بخش‌های فنی شبکه است تا موضوع ممیزی.

اردستانی خاطرنشان کرد: ملازمان حرم برای شهدای لبنانی در لبنان ساخته شده است. برای افغانستانی‌ها و پاکستانی‌ها هم خودم مستند ساخته‌ام. اقبال زیادی از این برنامه وجود داشته و همین باعث شده برخی کشورها درخواست داشته باشند که درباره شهدای آن‌ها هم برنامه ساخته شود. این برنامه به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در شبکه العالم هم پخش شد. حتی دوستانی از ما خواستند که برنامه به زبان عربی هم ترجمه شود تا مردم سوریه بتوانند آن را ببینند.

این کارگردان تصریح کرد: بعد از پخش برخی قسمت‌ها، حتی خانواده‌های شهدا خواستند که دوباره قسمت دیگری درباره جنبه‌های متفاوت زندگی همان شهید ساخته شود. این نشان می‌دهد استقبال از برنامه چقدر زیاد بوده است.

اردستانی در پایان گفت: از روزی که دوربین دست گرفتم قرار گذاشتم کاری کنم که بقیه انجام نمی‌دهند. سعی کردم با تصویر روایت عاشقانه‌ای بسازم که شاید کلمات به تنهایی نتوانند منتقل کنند.

حسام اسماعیلی مدیر روابط عمومی شبکه افق نیز در این نشست اظهار داشت: ما در شبکه افق یک باکس ثابت مختص شهدا داریم و همچنان این باکس را حفظ کرده‌ایم.

مدیر روابط عمومی شبکه افق پیرامون مجموعه ملامزمان حرم گفت: این برنامه تاریخ شفاهی خاصی دارد. بعضی از خانواده‌های شهدا بعد از دیدن این مستندها انگیزه پیدا کردند تا خودشان هم روایت کنند. حتی شبکه‌های دیگر هم بعد از ملازمان حرم، برنامه‌های مشابهی تولید کردند.

اسماعیلی افزود: یک مجله در دست آماده‌سازی داریم که یکی از بخش‌های آن به ملازمان حرم اختصاص دارد. این مجموعه قدمت و تاریخچه خاصی دارد و بخشی از هویت شبکه افق محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: این برنامه تا پایان امسال ادامه خواهد داشت و هفته‌ای دو قسمت از آن پخش می‌شود. برای سال آینده هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا فصل‌های بعدی ساخته شود.



